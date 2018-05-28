Турция может приобрести российские истребители Су-35 или Су-57 вместо американских F-35

В Турции рассматривают возможность закупить истребители российского производства Су-35 или Су-57, если Анкаре не удастся получить от США истребителей пятого поколения F-35.

Турция может принять такое решение, если Соединенные Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом со ссылкой на источники, близкие к власти, пишет местное издание Yeni Safak.

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При этом Анкара не намерена отказываться от своего права на американские самолеты, которые она должна получить в июне, говорится в статье. Поэтому возможность закупки российских самолетов – это лишь альтернатива, если Сенат США введет запрет на продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, Турция официально договорилась с Россией о поставках системы ПВО С-400 на 2,5 миллиарда долларов, несмотря на давление стран НАТО. В ответ США пригрозили Турции санкциями. В Анкаре тоже пригрозили США санкциями, если поставка 100 самолетов F-35 будет сорвана.