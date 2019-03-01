Турция требует отмены виз с Россией

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция стремится к быстрой и полной отмене виз с Россией.

По информации издания Anadolu, глава турецкого МИД сказал, что Анкара уже сделала определенные шаги, чтобы упростить визовый режим с Россией.

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Мы делаем все возможное в этом направлении и стремимся к быстрой и полной отмене виз с Россией,

– подчеркнул Чавушоглу.

По его словам, Анкара активизировала шаги по восстановлению переговоров для возобновления соглашения о Таможенном союзе между Турцией и ЕС.

7 февраля Владимир Путин уже расширил список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Такое право получили водители, которые осуществляют международные автоперевозки.