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      Турция требует отмены виз с Россией

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      Турция требует отмены виз с Россией
      Турция требует отмены виз с Россией / Фото из открытых источников

      Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция стремится к быстрой и полной отмене виз с Россией.

      По информации издания Anadolu, глава турецкого МИД сказал, что Анкара уже сделала определенные шаги, чтобы упростить визовый режим с Россией.

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      Мы делаем все возможное в этом направлении и стремимся к быстрой и полной отмене виз с Россией,
      – подчеркнул Чавушоглу.

      По его словам, Анкара активизировала шаги по восстановлению переговоров для возобновления соглашения о Таможенном союзе между Турцией и ЕС.

      7 февраля Владимир Путин уже расширил список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Такое право получили водители, которые осуществляют международные автоперевозки.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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