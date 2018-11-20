Последним матчем для сборной Украины в 2018 году станет товарищеская игра против сборной Турции. Эта игра должна была состояться в Днепре, но ее перенесли в турецкую Анталию. Все самое важное насчет этого матча – в анонсе 24 Канала.

Турция – Украина. Главное

Дата и время: вторник, 20 ноября, 19:30.

Стадион: "Анталия", Анталия, Турция.

Арбитр: Генцен Нуза (Косово)

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О матче

Эта игра должна была состояться в Днепре. Так получилось, что в 2018 году сборная Украины провела лишь один домашний матч при поддержке родных трибун. Произошло это 16 октября в игре Лиги нации против Чехии в Харькове. Предыдущий домашний матч против Словакии во Львове 9 сентября "сине-желтые" проводили при пустых трибунах. Поэтому игра в Днепре, даже товарищеская, позволяла поддержать сборную Украины дома. А также вернуть большой футбол в Днепр. Не сложилось.

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Официальная причина – погодные условия в Украине и проблемы с электроснабжением самого стадиона. Хотя матчи Лиги чемпионов и лиги Европы в Украине будут играть и позже, и непогода не может стать этому помехой. Да и на "Днепр-арене" играют матчи. Да, это первая лига, А ведь матчи происходят.

История противостояний

Турция – довольно удобный соперник для сборной Украины в официальных матчах, но не в товарищеских. Именно Турция была в группе с Украиной в отборе на Чемпионат мира 2006 года. Тогда украинцы в первом матче разгромили турков 0:3. Этот матч состоялся 17 ноября 2004 года, а дубль оформил нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ответный матч в Киеве "сине-желтые" проиграли, но исход этого противостояния уже не имел значения для сборной Украины.

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Еще раз сборные Украины и Турции оказались в одной группе в отборе на ЧМ-2018. Первый матч снова состоялся в Турции. Ярмоленко и Кравец к середине первого тайма сделали счет 0:2. Но туркам удалось в итоге сравнять счет 2:2. В Харькове 2 сентября 2017 года украинцы победили благодаря дублю Ярмоленко. Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу тогда обвинил арбитра Фернандеса Борбалана в том, что он судил в пользу украинцев. После этого матча у сборной Украины оставались шансы побороться за выход на Мундиаль в России, но впоследствии они проиграли Хорватии, которая стала вице-чемпионом мира.

Между этими матчами были товарищеские игры, где дважды верх брали игроки сборной Турции. 0:3 в Украине 12 августа 2009 года и 2:0 в Австрии 5 июня 2012 года. Последний – это был матч подготовки к Евро-2012

Перед игрой

Обе сборные перед этим матчем сыграли свои заключительные игры в Лиге наций. Оба проиграли, но итоговый результат у обоих противоположный. Украинцы были разгромлены на выезде словаками 4:1, но выиграли свою группу Лиги наций. Турки же проиграли дома Швеции 0:1 и вылетели в низший дивизион Лиги наций.

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Потери команды

Сборные Украины и Турции в этом матче не смогут рассчитывать сразу на нескольких игроков. Среди них и те, кто считаются основными в своих командах. Так, за Украину не сыграют защитник Сергей Кривцов, полузащитник Иван Петряк. Поэтому вместо первого в сборную срочно вызвали защитника "Зари" Александра Сватко. Также под вопросом участие Никиты Бурды Романа Яремчука.

Потери сборной Турции более значительные. В матче не сыграют из-за травм защитники Хасан Али Калдирим ("Фенербахче") и Сердар Азиз ("Галатасарай"), а также полузащитник "Милана" и капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу.

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Стадион

В Анталии, где состоится товарищеская встреча, наш соперник провел четыре поединка, в которых одержал три победы и единожды уступил. При этом в каждом матче хозяева поля забивали хотя бы один гол.

Слово тренеру

"Нынешняя сборная Турции – перспективная команда, которая строится. Мы также находимся в процессе строительства команды, и в матче у нас будет возможность дать еще один шанс проявить себя тем исполнителям, которые ранее имели меньше игровой практики. Чем больше мы сможем провести замен, тем лучше. Увидим, на кого мы сможем рассчитывать в следующем году", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

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Прогноз

Важнейший вопрос перед этим матчем – сумеет ли сборная Украины отойти от унизительного поражения в Словакии. Экспериментировать с составом и проигрывать – это одна вещь, проигрывать, пропустив четыре гола – психологически значительно труднее. Кроме того, из-за травм, тренерскому штабу придется прибегать к ротации. Поэтому вопрос – как смогут сыграться новички. Проблем у Турции не меньше, но это проблемы Турции.

Сборная может проиграть. Ничего удивительного в этом не будет. Главное – увидеть игру. Прогноз – 1:1.