Во вторник, 20 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в 2018 году. Это будет товарищеская игра против сборной Турции. Болельщики футбола смогут увидеть на экранах телевизоров, так и онлайн.

Стоит напомнить, что правами на показ матчей национальной сборной Украины владеет "Медиа группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем из них и покажут матч в прямой трансляции. Начало показа – в 19:20, сама игра начнется в 20:30.

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Телеканал "Украина" также покажет этот матч. Однако там решили не транслировать его в прямом эфире, а показать в 21:35 в записи, когда уже будет известен результат матча. В то время на канале будут транслировать ток-шоу.

Смотреть онлайн матч Турция – Украина можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 19:30. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

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Онлайн-трансляцию матча проведет сайт 24 Канала. Видео голов и обзор товарищеской игры Турция – Украина – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч между сборными Турции и Украины состоится во вторник, 20 ноября. Начало встречи в 19:30.