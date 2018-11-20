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      Турция – Украина: где смотреть онлайн товарищеский матч сборных

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      Турция – Украина: где смотреть онлайн товарищеский матч сборных

      Во вторник, 20 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в 2018 году. Это будет товарищеская игра против сборной Турции. Болельщики футбола смогут увидеть на экранах телевизоров, так и онлайн.

      Стоит напомнить, что правами на показ матчей национальной сборной Украины владеет "Медиа группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем из них и покажут матч в прямой трансляции. Начало показа – в 19:20, сама игра начнется в 20:30.

      Читайте также: Турция – Украина: анонс товарищеского матча

      Телеканал "Украина" также покажет этот матч. Однако там решили не транслировать его в прямом эфире, а показать в 21:35 в записи, когда уже будет известен результат матча. В то время на канале будут транслировать ток-шоу.

      Смотреть онлайн матч Турция – Украина можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 19:30. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Читайте также: Турция – Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

      Онлайн-трансляцию матча проведет сайт 24 Канала. Видео голов и обзор товарищеской игры Турция – Украина – на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч между сборными Турции и Украины состоится во вторник, 20 ноября. Начало встречи в 19:30.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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