Турция – Украина: онлайн товарищеского матча
Товарищеский матч между сборными Украины и Турции станет последним для "сине-желтых" в 2018 году. Онлайн матча – на сайте 24 канала.
Матч Турция – Украина начнется в 19:30 в Анталии. Несмотря на то, что игра носит товарищеский характер, она не будет иметь никаких турнирных значений. Поэтому для обоих тренеров это возможность поэкспериментировать с составом. "Способствовали" этому и травмы игроков в обеих сборных.
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Стоит заметить, что в этом матче каждый из тренеров может сделать до шести замен. Таким образом можно ожидать дебют некоторых футболистов в "сине-желтой" форме. При этом в самом стартовом составе есть дебютант – Миколенко из "Динамо" выйдет на фланге защиты.
Источник: 24 Канал
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