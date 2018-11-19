Последним матчем в 2018 году для сборной Украины станет товарищеская игра против Турции. Для обеих команд это будет возможность проверить ближайший резерв сборных, несмотря на большое количество травм. Поэтому следует ожидать изменения в стартовых составах. Букмекеры же оценили шансы каждой из команд на победу.

Учитывая, что матч состоится не в Украине (проведение матча было запланировано на "Днепр-Арене", но незадолго до матча место встречи изменили на турецкую Анталию), именно сборная Турции имеет больше шансов на победу. Это при том, что сборная Украины выиграла свою группу в Лиге B и вышла в элитный раунд, в то время как Турция заняла последнее место и вылетела в Лигу C.

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В William Hill коэффициент на победу сборной Украины – 3,25. На победу гостей – 2,30. На то, что матч закончится вничью – 3,20.

PariMatch оценил победу "сине-желтых" в этом матче показателем 3,30. То, что сборная Турции сможет победить в этом матче – коэффициент 2,37. Итоговая ничья оценена в 3,20.

Наибольший коэффициент на победу Украинская выставили в "Фаворит спорт" – 3,40. При этом на победу сборной Турции коэффициент 2,30. Ничья – 3,15.

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Marathon bet на победу сборной Украины принимает с коэффициентом 3,32. На их соперников – с коэффициентом 2,34. На то, что команды так и не смогут определить сильнейшего – 3,08.

Напомним, матч между сборными Турции и Украины состоится во вторник, 20 ноября. Начало – в 20:30. Онлайн матча, видео голов и обзор – на сайте 24 канала.