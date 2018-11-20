В товарищеском матче между сборными Турции и Украины зрители так и не увидели голов в первом тайме. Хотя возможности были.

В целом украинцы лучше провели первый тайм, и первые случаю создали именно хозяева поля. Уже в дебюте встречи опасно замыкал прострел Энес Унал. Впоследствии на дальний удар решился и его партнер по сборной. Каждый раз – рядом со штангой.

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У украинцев же опасно пробивали Коваленко (он в этом матче действовал на месте нападающего) и Коноплянка. Им активно с левого фланга помогал дебютант Миколенко. Но голов так и не забили.

Видео моментов первого тайма матча Турция – Украина