Турция в ответ на обстрел в Идлибе нейтрализовала более 50 бойцов Асада: видео

После обстрела со стороны войск режима сирийского диктатора Башара Асада Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. Как следствие на северо-западе Сирии, было нейтрализовано 56 бойцов армии Асада.

О том, что турецкие войска продолжают наносить удары по целям сирийского режима, сообщает издание Anadolu.

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Кроме нейтрализованных военных, Турция также уничтожила военную технику Асада:

8 танков;

4 БТР;

5 гаубиц;

2 ракетные установки;

военный склад с химическим оружием;

2 автомобиля с ракетными установками, готовыми к запуску.

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Атака на турецкие войска в Сирии: кратко

В четверг, 27 февраля, авиация сирийского диктатора Башара Асада атаковала турецкие войска в регионе Идлиб, в результате чего погибли 33 и получили ранения еще десятки военных.

После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.

Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.