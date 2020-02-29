Турция в ответ на обстрел в Идлибе нейтрализовала более 50 бойцов Асада: видео
После обстрела со стороны войск режима сирийского диктатора Башара Асада Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. Как следствие на северо-западе Сирии, было нейтрализовано 56 бойцов армии Асада.
О том, что турецкие войска продолжают наносить удары по целям сирийского режима, сообщает издание Anadolu.
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Кроме нейтрализованных военных, Турция также уничтожила военную технику Асада:
- 8 танков;
- 4 БТР;
- 5 гаубиц;
- 2 ракетные установки;
- военный склад с химическим оружием;
- 2 автомобиля с ракетными установками, готовыми к запуску.
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Атака на турецкие войска в Сирии: кратко
В четверг, 27 февраля, авиация сирийского диктатора Башара Асада атаковала турецкие войска в регионе Идлиб, в результате чего погибли 33 и получили ранения еще десятки военных.
После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.
Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.