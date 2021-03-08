Станом на 8 березня понад 7,5 мільйона людей у Туреччині отримали першу дозу вакцини від COVID-19. А от двома дозами щепилися вже понад 2,4 людини.

Як повідомили у МОЗ Туреччини, загалом зробили приблизно 10 мільйонів щеплень своїм громадянам по всій країні.

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Які міста є лідерами серед вакцинації

Найбільше від коронавірусу щепили мешканців Стамбулу. Там вакцину отримали 1,59 мільйона людей. А от на другому місці опинилася столиця Туреччини Анкара. Там зробили понад 823 270 щеплень проти коронавірусу.

Зауважимо, що масова вакцинація у Туреччині стартувала 14 січня. Першочергово щеплення отримали медичні працівники та вищі посадові особи, щоб збільшити довіру громадськості до вакцин.

До слова, 14 січня своє щеплення від коронавірусу отримав і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Його вакцинували китайським препаратом CoronaVac.

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