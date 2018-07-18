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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Турецкая разведка похитила из Украины двух оппозиционеров

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Похищенные из Украины
Похищенные из Украины / Фото из соцсетей

12 и 13 июля турецкая разведка MIT (Milli Istihbarat Teşkilatı) похитила из Украины двух граждан Турции.

Об этом сообщает издание Думская.

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Оба скрывались в Украине от политических репрессий.

Отмечается, что одного зовут Салих Зеги Игит (бизнесмен). К нему подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на турецком языке. После того как Салих Зеги сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. Потом его силой тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеги Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции. Его похитили из Одессы.

Другой мужчина – Юсуф Инан (журналист). Его обвиняют в членстве в организации Фетхуллаха Гюлена. Инан после попытки военного переворота 2016 года выехал из Турции. Журналист удаленно из Украины руководил интернет-изданием, которое работало с измирскими темами. Издание критиковало власть партии Справедливости и Развития. Его похитили из Николаева.

Издание "Страна" отмечает, что Операцию по задержанию своих граждан в Украине турецкие спецслужбы провели без официального согласования с украинской властью. Друзья похищенных рассказали, что судебных решений об их экстрадиции в Турцию не было.

Турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, который проживает в Киеве, сообщил, что турецкая власть составила список людей, которые находятся в Украине и которых необходимо похитить.

Напомним, 15 июля 2016 года власти Турции заявили о попытке государственного переворота. Той ночью в столкновениях погибли около 250 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Николаева Новости Одессы Переворот в Турции Новости Турции
Источник: 24 Канал
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