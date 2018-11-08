Турецкий "Галатасарай" хочет подписать Евгения Коноплянку

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим хочет видеть в своей команде полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгения Коноплянку.

О своей заинтересованности украинским полузащитником Терим заявил тренеру "Шальке" Доменико Тадеско во время матча команд в Лиге чемпионов во вторник, 6 ноября. Тогда "Шальке" победил 2:0, а Коноплянка провел весь матч в запасе. Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

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Также сообщается, что Тадеско был захвачен врасплох такой просьбой и пообещал подумать над тем, чтобы отпустить Коноплянку в "Галатасарай".

Стоит отметить, что в этом сезоне украинец не является игроком основы немецкого клуба. Он сыграл лишь четыре матча в чемпионате, в одном из которых был удален с поля, и еще трижды – в Лиге чемпионов. За эти игры он не забил ни одного гола. Но именно его навес с углового в конце матча позволил отличиться МакКенни в Москве в матче против "Локомотива". Этот единственный гол принес тогда победу "Шальке". Еще один результативный пас Коноплянка отдал в чемпионате Германии.