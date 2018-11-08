17:52
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Турецкий "Галатасарай" хочет подписать Евгения Коноплянку

      9 Читати новину українською
      Коноплянка в матче против "Галатасарая"
      Коноплянка в матче против "Галатасарая" / Fotomac

      Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим хочет видеть в своей команде полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгения Коноплянку.

      О своей заинтересованности украинским полузащитником Терим заявил тренеру "Шальке" Доменико Тадеско во время матча команд в Лиге чемпионов во вторник, 6 ноября. Тогда "Шальке" победил 2:0, а Коноплянка провел весь матч в запасе. Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

      Читайте также: "Реал" может вернуть Лунина из аренды в "Леганесе"

      Также сообщается, что Тадеско был захвачен врасплох такой просьбой и пообещал подумать над тем, чтобы отпустить Коноплянку в "Галатасарай".

      Стоит отметить, что в этом сезоне украинец не является игроком основы немецкого клуба. Он сыграл лишь четыре матча в чемпионате, в одном из которых был удален с поля, и еще трижды – в Лиге чемпионов. За эти игры он не забил ни одного гола. Но именно его навес с углового в конце матча позволил отличиться МакКенни в Москве в матче против "Локомотива". Этот единственный гол принес тогда победу "Шальке". Еще один результативный пас Коноплянка отдал в чемпионате Германии.

      Теги: Спорт Футбол Евгений Коноплянка Новости Турции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сегодня , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сегодня , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сегодня , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сегодня , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сегодня , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Новак Джокович начнет сезон 29 декабря в ОАЭ
       21 ноября 2012 , 14:35
      Баскетболисты "Азовмаша" и "Донецка" выясняли отношения 50 минут
       19 января 2013 , 11:47
      Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины
       2 апреля 2014 , 10:26
      "Милан" попытается приобрести Адриано
       2 декабря 2014 , 10:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук