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      Турецкий гранд хочет приобрести контракт Ярослава Ракицкого

      42 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий может перейти в "Бешикташ"
      Ярослав Ракицкий может перейти в "Бешикташ"

      Руководство "Бешикташа" намерено в зимнем трансферном окне укрепить оборону команды. Стамбульцев интересует кандидатура центрбэка "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

      Как сообщает Goal, "черные орлы" в ближайшее время проведут переговоры с "горняками" об аренде футболиста в январе с опцией выкупа следующим летом.

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      В стамбульском клубе знают, что "Шахтер" запросит большую сумму за игрока, поэтому не рассматривают вариант полноценного трансфера.

      Отмечается, что по окончании сезона "Бешикташ" оставит лидер оборонительной линии Пепе, а в Ракицком турецкий клуб видит замену опытному португальцу.

      В нынешнем сезоне Ярослав провел 11 матчей в УПЛ, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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