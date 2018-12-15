Турецкий гранд хочет приобрести контракт Ярослава Ракицкого

Руководство "Бешикташа" намерено в зимнем трансферном окне укрепить оборону команды. Стамбульцев интересует кандидатура центрбэка "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Как сообщает Goal, "черные орлы" в ближайшее время проведут переговоры с "горняками" об аренде футболиста в январе с опцией выкупа следующим летом.

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В стамбульском клубе знают, что "Шахтер" запросит большую сумму за игрока, поэтому не рассматривают вариант полноценного трансфера.

Отмечается, что по окончании сезона "Бешикташ" оставит лидер оборонительной линии Пепе, а в Ракицком турецкий клуб видит замену опытному португальцу.

В нынешнем сезоне Ярослав провел 11 матчей в УПЛ, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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