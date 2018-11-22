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      Турецкий гранд заинтересовался Шапаренко, летом игрок мог перейти в "Црвену Звезду"

      48 Читати новину українською
      Николай Шапаренко
      Николай Шапаренко

      Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко заинтересовал турецкий "Фенербахче". Сам игрок еще летом мог перейти в сербский чемпионат – в "Црвену Звезду".

      По данным источников турецкого издания Fotomac, скауты "Фенербахче" уже прилетали в Украину, чтобы следить за игроком. Но официальный запрос относительно трансфера игрока они пока не делали.

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      Кроме того, журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что летом Шапаренко интересовались в "Црвене Звезде". Представители сербского клуба даже сделали предложение "Динамо" по трансферу, предложив 800 тысяч евро и 20% от суммы следующего трансфера. Но киевляне ответили, что не намерены продавать игрока в клуб, который слабее "Динамо". Вместо этого предложили годовую аренду футболиста. На этот раз отказала уже "Црвена Звезда".

      Стоит напомнить, что сербский клуб сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов (в отличие от "Динамо"), где сенсационно обыграл английский "Ливерпуль".

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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