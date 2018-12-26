Турецкий клуб могут наказать за долги перед украинским форвардом
Турецкий клуб "Эскишехирспор" могут оштрафовать из-за задолженности перед украинским нападающим Владиславом Кулачем.
Футболист выступал за клуб в сезоне 2015-2016 годов. Однако из шести месяцев, что он провел в команде, четыре месяца он не получал зарплату. Выплатить задолженность "Эскишехирспор" должен до 3 января 2019 года. В целом речь идет о сумме в 150 тысяч евро.
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Как сообщает anadolugazetesi.com, в случае, если "Эскишехирспор" не выплатит задолженность, из клуба могут снять шесть очков. При этом что в этом сезоне команда набрала лишь 16 очков в Первой лиге Турции и идет в зоне вылета.
Стоит заметить, что Кулач не единственный игрок, перед кем в "Эскишехирспор" задолженность. Среди них и бывший полузащитник донецкого "Шахтера" (который выступал в "Мариуполе" и "Черноморце" на правах аренды) грузин Торнике Окриашвили.
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