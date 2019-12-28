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      В обход Украины: газопровод "Турецкий поток" запустят 8 января

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      Газопровод "Турецкий поток" запустят 8 января / gazprom.ru

      Турция запустит газопровод в обход Украины "Турецкий поток" уже в следующем месяце – 8 января 2020 года.

      Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, пишет Hurriyet Daily News.

      Ранее: Компания, которая строит "Турецкий поток", отреагировала на арест своих акций

      "Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", – подчеркнул политик.

      Что нужно знать о "Турецком потоке"?

      Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

      • Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".
      • Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

      Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Киикея на побережье Турции.

      Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

      Последние новости о строительстве "Северного потока-2" – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Турецкий поток Газпром Газ Новости Турции
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