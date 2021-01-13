Турецкий суд приговорил писателя, проповедника и телеведущего Аднана Октар до 1075 лет за решеткой за 10 отдельных преступлений. В частности, его признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Также суд признал вину 64-летнего мужчины в создании и руководстве преступной организацией, политическом и военном шпионаже, связях с "террористической группировкой Гюлена", истязании и угрозах, сообщает NTV.

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Коротко об Октаре Аднана

Аднан Октар основал культ "исламского креационизма". Он по-своему трактовал Коран, кроме этого – возражал эволюционную теорию Дарвина. Он является автором более 300 книг, переведенных на 76 языков.

У мужчины был собственный телеканал, который транслировал его проповеди. Общество негативно реагировало на такие эфиры – часто в них появлялись женщины в откровенной одежде.

Что известно о его секте

В материалах дела говорится о том, что группировка Октара действовала с конца 1990-х. Женщины, которые хотели изучать религию, на самом деле попадали в настоящую секту. Там их регулярно насиловали.

Октар называл девушек, которые его окружали, "котиками". Он заставил их корректировать внешность у хирургов, чтобы она была близка к его идеалу. У всех были светлые волосы, одинаковые формы лица, губ.



Аднан Октар и участницы его секты / Фото из соцсетей

Детали о деле

Аднана Октар арестовали еще в 2018 году. Имущество, тогда у него изъяли правоохранители, вывозили аж 6 грузовиков.

Кроме этого, полиция также во время обысков обнаружила 70 единиц оружия с боеприпасами, много денег и противозачаточных таблеток.

Обратите внимание! Всего по делу проходили 236 человек, а на скамье подсудимых оказалось 78 последователей Октара – им выдвинули ряд обвинений.