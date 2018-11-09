Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны

Еще раз про турецкие беспилотники, которые собирается купить, или уже купило наше верхнее военно-политическое руководство.

В информационном пространстве гремят победные реляции "порохоботов", звучит осторожная и не очень критика специалистов, не утихают споры среди обывателей, оперирующих размерами, высотами, расстояниями.

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Всеобщая компьютеризация, доступность гаджетов и повальное увлечение социальными сетями уже привели к тому, что всякий дилетант, смотрящий время от времени "Дискавери", смело высказывает свое "авторитетное" мнение во всех областях науки и техники. И вал псевдонаучного мракобесия уже давно потопил в море посредственности все проблески здравого смысла.

Речь идет о вероятной покупке турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который представляет из себя одномоторный моноплан популярной для таких БПЛА двухбалочной схемы с толкающим винтом. По такой схеме у нас в стране производится беспилотник PD-01 компании "Укрспецсистемз" – меньших массы и размеров, и с более скромными характеристиками.

По этой же схеме разрабатывается беспилотник "Антонова" БК-01 "Горлица", летающий макет которого демонстрировали в прошлом году. Есть в Украине и другие подобные аппараты, созданные в инициативном порядке.

В отличие от украинских, турецкий аппарат имеет значительно большие геометрические размеры: его длина – 6,5 метров, размах крыла – 12 метров, он оснащен мощным поршневым двигателем, и может находиться в воздухе до 24 часов на высоте до почти 7-ми киломметров. При этом он может нести и бомбовую нагрузку до 50-ти килограмм.

На этом его условные "достоинства" заканчиваются. Для нашей страны, для нашей войны Bayraktar TB2 совершенно не годится. Этот турецкий гигант, в отличие от отечественных аппаратов, предназначенных для ведения разведки в тактической глубине, разрабатывался для решения совсем других задач.

Как и американские беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, турецкий "Байрактор" предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения точечных целей в условиях отсутствия у противника современных средств ПВО.

Попросту говоря, он предназначен для борьбы с курдскими повстанцами, которые десятки лет борются за независимость Курдистана. Именно для этого "Байрактор" может долго барражировать над заданным районом, охотясь за караванами, автомобилями и отдельными боевиками. При этом скорость аппарата не превышает 220 километров в час, а крейсерская всего 130 километров в час, меньше чем у истребителей Первой мировой войны. Это очевидная плата за экономичность и долгое время полета.

Bayraktar TB2, по своей сути, – это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный. Его способность нести бомбовую нагрузку 50 килограмм не должна вводить в заблуждение – это всего-навсего одна или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты для уничтожения слабозащищенных объектов. Но вот добраться до объекта атаки в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ такой аппарат не может.

Какой опыт применения американских MQ-9 Reaper

В 2007-2008-мм годах БПЛА Reaper совершили 16 вылетов по целям в Афганистане. В частности, Reaper сбросил бомбу на грузовик, перевозивший минометный расчет талибов. В сентябре 2009-го года БПЛА Reaper начали применять против сомалийских пиратов.

В апреле 2010-го в Афганистане ударом Reaper был убит один из руководителей "Аль-Каиды" Шейх аль-Масри. В мае 2012-го года – уничтожен один из руководителей йеменского крыла "Аль-Каиды". В сентябре 2016-го года ударом Reaper был убит один из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене Абдаллах аль-Санаани.

Данных по потерям Reaper-ов я не нашел, а вот его предшественника Predator сбивали советскими средствами ПВО довольно часто. Первый был сбит в 1995-м году в Боснии, второй в 1999-м в Югославии. В 2001-м сбили в небе Ирака после "подавления" ПВО крылатыми ракетами.

В том же 2001-м "Предатор" сбили талибы в Афганистане. В 2002-м иракский истребитель сбил очередной аппарат. В 2003-м иракцы сбили беспилотник ракетой. В 2015-м "Предатор" был сбит в Сирии.

Всякий раз, когда американцы использовали такие беспилотники, они действовали либо в условиях, когда у противника нет ПВО, или когда ПВО формально подавлено. Потому что такие аппараты предназначены исключительно для борьбы с легковооруженным противником, который скрывается где-то в горах, в лесу, где его надо долго выискивать, барражируя на большой высоте.

Если этот беспилотник попытаться использовать против российских войск или формирований коллаборационистов на Донбассе, то он будет гарантированно сбит в считанные минуты, потому что заметен и визуально, и с помощью радиолокаторов, и легко захватывается инфракрасной головкой наведения. А скорость и маневренность аппарата не оставляют ему вообще никаких шансов.

Юрий Бутусов признает, что на Донбассе применять этот аппарат из-за высокой плотности ПВО не получится, но считает, что:

Покупка Bayraktar TB2 – это "освоение новых технологий", которых у Украины нет.

Покупка имеет большое политическое значение, когда Украине фактически никто ничего из оружия не продает.

Якобы, эти "Байракторы" можно применять для "проникновения на малых высотах" в тыл противника, и для нахождения и уничтожения целей "не входя в зону ПВО".

Я не согласен с такими утверждениями. Конечно, закупка турецких противопартизанских беспилотников имеет "важное" для нашей обороны значение, но только потому что ставит крест на создании отечественных ударных беспилотников поля боя и на разработке своих высокоточных боеприпасов для них.

Денег, как известно, на всех не хватит. Ни о каком "освоении" современных технологий тут не может быть и речи – никакому из конструкторских коллективов Украины не позволят разобрать и изучить оборудование самолета и его боеприпасов. Разве что сделают исключение для КБ "Антонова", но и то лишь потому, что они создавать беспилотники неспособны.

И что в этом "Байракторе" такого, чего мы не умеем делать? Планер и двигатель – на уровне легкомоторной авиации, а легкомоторные самолеты у нас успешно строят. Авионика и радиоэлектроника? Так они во всем мире приблизительно одинаковая, отличается качеством, и у нас частично разрабатываются и производятся.

А что не производится – можно купить. Управляемые бомбы и у нас делают. А наведение боеприпаса с безпилотным летательным аппаратом (БПЛА) – стандартная техническая задача, которая не решена только потому, что до сих пор никому это было не нужно.

Тезис про "проникновения на малой высоте в тыл противника" не выдерживает критики. Такой огромный самолет заметен везде и всегда, а российская ПВО плотно контролирует весь диапазон высот в зоне оккупации. И может сбивать наши самолеты даже за линией фронта, над неоккупированной территорией.

Следует понимать, что беспилотники – это не какое-то очередное "чудо-оружие", которое чем больше, тем лучше. Беспилотные аппараты – это всего-навсего инструмент ведения войны, и не такой уж новый, как многим кажется. Первые БПЛА появились еще в начале прошлого века, и уже во Второй мировой войне активно использовались для нанесения ударов.

Просто в наше время, с развитием компьютерных технологий и электроники в целом, беспилотные аппараты стали использоваться повсеместно.

Беспилотники нельзя оценивать только по размеру, дальности, грузоподъемности и времени полета. БПЛА бывают очень разные, большие и маленькие, и разного предназначения. Поэтому оценка турецких Bayraktar TB2 по размаху крыла, времени полета и высоте – заведомо ложная. Нам такие аппараты не нужны.

Нам нужны малогабаритные, малозаметные, неприхотливые в эксплуатации, недорогие и потому массовые беспилотные разведчики. Нам нужны дроны-камикадзе – от малых поля боя, до дальних и мощных по своей разрушительной силе, как израильский Наrор, который предназначен для уничтожения средств ПВО противника.

Нам нужны беспилотные ударные вертолеты для борьбы с вражеской бронетехникой. Нам нужны транспортные беспилотные системы для эвакуации раненных и для доставки боеприпасов и других грузов в зону ведения боевых действий.

Украина в состоянии создавать современные беспилотные аппараты. За годы войны этот тезис уже получил свое подтверждение – отечественные беспилотники хорошо знают на фронте. Наша страна может создавать и современную электронику, средства связи, авионику. И управляемые боеприпасы для БПЛА – тоже, на войне они уже используются.

Все, что нам нужно, – это грамотная военно-техническая политика. Не спонтанные, "политически обоснованные" закупки техники за рубежом, а государственный заказ на конструкторские изыскания, проектирование, постройку аппаратов и систем на конкурсной основе под решение четко прописанных практических задач в интересах Вооруженных сил.

К сожалению, сегодня никакой системной работы в этом направлении нет. СНБО лоббирует только создание ракет разного назначения под эгидой КБ "Луч", направляя в эту сферу львиную долю скудных ресурсов. А покупка турецких БПЛА никаким образом не послужит развитию отрасли, это всего лишь предвыборный пиар действующего пока еще президента за наши с вами деньги. А война идет.

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