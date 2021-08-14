Турист упал в пропасть у Аккерманской крепости – и выжил: фото и видео
Источник:ГСЧС в Одесской области
В Одесской области 13 августа произошло чрезвычайное происшествие – мужчина упал в ров со стены Аккерманской крепости. К счастью, спасатели смогли добраться до него.
Хотя для этого и понадобилось пробираться сквозь густые заросли. Далее с многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу.
Читайте также Унесло в море на сломанном катамаране: под Одессой пришлось спасать отдыхающих – фото
Мужчина упал с обрыва у Аккерманской крепости
Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области получили сообщение об инциденте у Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости 13 августа примерно в 19.20.
- Каким-то образом мужчина упал с внешней стены крепости в ров.
Спасатели немедленно выехали на место. Там они нашли человека – к счастью, живого, но травмированного.
- Он нуждался в помощи, поэтому чрезвычайники на спецтранспорте спустились к лиману, пробрались сквозь заросли и так добрались до пострадавшего.
Далее мужчину положили на носилки, зафиксировали, оказали необходимую домедицинскую помощь и доставили в больницу.
Мужчина упал в ров у Аккерманской крепости / Фото ГСЧС
Спасателям добираться к мужчине пришлось сквозь заросли / Фото ГСЧС
К счастью, мужчина выжил, но получил травмы / Фото ГСЧС
Пострадавшего на спецтехнике доставили в больницу / Фото ГСЧС
Актуальное Помог дождь: Греция взяла под контроль лесные пожары