Турист упал в пропасть у Аккерманской крепости – и выжил: фото и видео

В Одесской области 13 августа произошло чрезвычайное происшествие – мужчина упал в ров со стены Аккерманской крепости. К счастью, спасатели смогли добраться до него.

Хотя для этого и понадобилось пробираться сквозь густые заросли. Далее с многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу.

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Мужчина упал с обрыва у Аккерманской крепости

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области получили сообщение об инциденте у Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости 13 августа примерно в 19.20.

Каким-то образом мужчина упал с внешней стены крепости в ров.

Спасатели немедленно выехали на место. Там они нашли человека – к счастью, живого, но травмированного.

Он нуждался в помощи, поэтому чрезвычайники на спецтранспорте спустились к лиману, пробрались сквозь заросли и так добрались до пострадавшего.

Далее мужчину положили на носилки, зафиксировали, оказали необходимую домедицинскую помощь и доставили в больницу.



Мужчина упал в ров у Аккерманской крепости / Фото ГСЧС



Спасателям добираться к мужчине пришлось сквозь заросли / Фото ГСЧС



К счастью, мужчина выжил, но получил травмы / Фото ГСЧС



Пострадавшего на спецтехнике доставили в больницу / Фото ГСЧС

Аккерманская или Белгород-Днестровская крепость – историко-архитектурный памятник и популярный туристический объект в Одесской области. Построили ее примерно в ХІІІ – ХV веках на площади более чем 9 гектаров на высоком скалистом берегу Днестровского лимана.

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