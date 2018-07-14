Турист показал яркие кадры из Италии, снятые на смартфон

Польский турист Александр Майдански побывал в живописной Италии, которая очаровала его красотой улиц и природы. Мужчина решил сделать серию фото на смартфон, которые получились не хуже профессиональных снимков.

Яркая Тоскана, очаровательная Флоренция, атмосферный Рим и романтическая Венеция – эти города привлекают тысячи туристов со всего мира. Италия предстает перед путешественниками не только уютной, но и величественной и утонченной. Узкие улочки, яркие краски природы и удивительная архитектура – именно такой ее увидел польский турист Александр Майдански.

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Вооружившись смартфоном, мужчина сделал серию фото, на которых показал красоту Италии. Таким образом турист из Польши доказал, что снимки с телефона могут быть качественными и привлекательными.



Рим, Италия



Тоскана



Поля солнечной Тосканы



Колоритная Тоскана



Аристократическая Флоренция



Яркая природа Тосканы



Сан-Филиппо



Живописная Италия