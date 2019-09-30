Туристическая и уголовная Одесса: шокирующие факты, которые вас точно удивят

Хотя современное название Одессы появилось 225 лет назад, городу более 600 лет. В 19 веке его превратили на главный черноморский порт. И, как понимаете, контингент в Одессе собрался очень разношерстный. А к мэру города Труханову отношение особое, ведь иностранные расследователи его называют членом международной мафии, которая торговала наркотиками и оружием.

Одесса – самый интернациональный город Украины, хотя на 60% население состоит именно из украинцев. Они заботятся о своей самобытности, гордятся своим чувством юмора, уважают закон, а также знают 400 способов отобрать чужие деньги. Ведь именно из Одессы в столицу раз за разом приходят очень грустные новости.

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Сегодня Одесса – это третий по количеству населения украинский город. Он имеет один из самых больших исторических центров в Украине. А после аннексии Крыма и вовсе стал главной курортной зоной отдыха для всех украинцев.

Кто был в Одессе, точно видел памятник градоначальнику Дюку. Именно граф Ришелье два века назад превратил хаджибейскую пристань на порт мирового значения.



Памятник Дюку де Ришелье в Одессе

Ведь именно в Одессе у нас крупнейший украинский порт. Это одновременно и преимущество города, и его недостаток – потому что это огромные коррупционные риски, на которых наживаются местные власти.

Слова "Одесса" и "коррупция" буквально срослись. Где продают конфискованный на таможне товар и контрабанду? Спросите одессита, он покажет – на книжном рынке в центре Одессы, в 50 метрах от Службы безопасности Украины.

Но есть люди, которые пытаются спасти Одессу. Так, историк Александр Бабич – один из тех одесситов, которые не дали разрушить старую Одессу, за что успел поплатиться. Пол года назад неизвестные сожгли его автомобиль. А еще Бабич водит по городу туристов и написал о нем целую книгу.

Во-первых, Одесса – это большой миф. Одесса создавалась, как город, который стал мифом. Потому что Одесса – это не Украина, к сожалению. Он не стал украинским городом, но и не является российским. Одесса всегда была неким космополитическим городом,

– рассказывает Александр Бабич.

К мэру Одессы Геннадию Труханову в украинцев отношение особое. Даже зарубежные журналисты-расследователи называют его членом международной мафии, которая торговала наркотиками и оружием.

Местные активисты обвиняют Труханова в поддержке сепаратистских движений и крышевании коррупционных схем, а о его российском гражданстве вам расскажет едва ли не каждый одессит.



Мэр Одессы Геннадий Труханов

Долгое время, при президентстве Петра Порошенко, столичная власть закрывала на все это глаза. Но два года назад этим одиозным персонажем таки заинтересовались правоохранители.

НАБУ заподозрило, что компании, связанные с Трухановым, выкупили у города завод "Краян" за 11 миллионов гривен, а потом продали его городу назад, но уже за 185 миллионов гривен. Одесского главу арестовали, но судьи отпустили его на поруки депутата из фракции того же Порошенко.

Сегодня бывший завод "Краян" называют "малой мэрией".

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Сплетничая об Одессе, жители города постоянно называют фамилию одного и того же мифического персонажа – Владимира Галантерника. Хотя чаще его называют серым кардиналом этого города. Человеком, который указывает самому мэру Труханову, что и как делать.

А мифический он здесь потому, что все о нем знают, но никто не видел. Между тем кое-что об одесском мультимиллионере таки известно. Именно его компании получают лакомые земельные кусочки под застройку.



Владимир Галантерник

Одесса – это калейдоскоп. Здесь тротуары поломаны, архитектурные памятники заброшены, а мусор сих пор не научились сортировать. Здесь растет количество фестивалей, театров и электрокаров. И вы увидите именно такую ​​Одессу, какую ищете. Одесса – это такая барышня интеллигентная, которая, к сожалению, ходит в потрепанных ботинках.

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Углубившись в их повседневные проблемы могу сказать, что без чувства юмора одесситам жилось бы значительно труднее. Но именно эти люди – со своей проактивной позицией, со своими проблемами и верой в то, что только они и могут сами свои проблемы решать, – изменят эту украинскую жемчужину к лучшему и не дадут ее окончательно уничтожить.

Больше – смотрите в видео.