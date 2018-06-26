Туристическая полиция Одесчины получила специально оборудованные велосипеды: фото

Специально оборудованные велосипеды получила полиция Одесской области, которая будет нести службу вдоль одесских пляжей и побережья Затоки. Велосипеды передали европейские партнеры из департамента Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"В наш регион в курортный сезон ежегодно прибывает много туристов. Именно здесь сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Поэтому благодаря этим велосипедам у нас будет возможность увеличить количество велопатрулей для предупреждения и недопущения правонарушений", – отметил в.и.о. начальника полиции в Одесской области Сергей Дьоров.

Сотрудники батальона полиции особого назначения в составе новых 10 велопатрулей нести службу в курортных зонах Одесской области.



Туристическая полиция Одесчины получила специально оборудованные велосипеды

Велосипеды и другое необходимое для патрулирования специальное снаряжение помогут создать дополнительные группы велопатрулей