Туристический сезон в Крыму может и не начаться:: фото экологической катастрофы в Коктебеле

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму после аннексии под угрозой. В одном из самых популярных курортов Коктебеле в море стекает грязь – местные пляжи надо закрывать на все лето.

Об этом сообщил блогер Александр Горный в своем блоге на сайте "Эхо Москвы". Также он опубликовал свежие фото с берегов Крыма в Коктебеле.

"В Коктебеле состоялась настоящая экологическая катастрофа – грязное, вонючее болото стекает в море. И это, фактически, центр Коктебельской бухты, куда через несколько месяцев приедут десятки тысяч туристов", – пишет блогер.

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По словам Горного, так называемая местная "власть" на это не реагирует. И ситуация на пляжах ужасает, и их следует закрыть на все лето. В прибрежной зоне из воды торчат ржавые железки, всюду грязно и кучи мусора.

Феодосия и Коктебель – самые несчастные населенные пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беззакония, безвластия и упадка. Место стало хуже помойки, а летом здесь воняет канализацией,

– отметил Александр Горный.

К слову, не только в Коктебеле проблемы с экологией. В сети опубликовали фото из грязного оккупированного Симферополя. Кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир.