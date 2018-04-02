11:30
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
7°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
  • четверг
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Туристический сезон в Крыму может и не начаться:: фото экологической катастрофы в Коктебеле

626 Читати новину українською

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму после аннексии под угрозой. В одном из самых популярных курортов Коктебеле в море стекает грязь – местные пляжи надо закрывать на все лето.

Об этом сообщил блогер Александр Горный в своем блоге на сайте "Эхо Москвы". Также он опубликовал свежие фото с берегов Крыма в Коктебеле.

"В Коктебеле состоялась настоящая экологическая катастрофа – грязное, вонючее болото стекает в море. И это, фактически, центр Коктебельской бухты, куда через несколько месяцев приедут десятки тысяч туристов", – пишет блогер.

Читайте также: У Украины нет способов вернуть Крым, – британский политолог

По словам Горного, так называемая местная "власть" на это не реагирует. И ситуация на пляжах ужасает, и их следует закрыть на все лето. В прибрежной зоне из воды торчат ржавые железки, всюду грязно и кучи мусора.

Феодосия и Коктебель – самые несчастные населенные пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беззакония, безвластия и упадка. Место стало хуже помойки, а летом здесь воняет канализацией,
– отметил Александр Горный.

К слову, не только в Коктебеле проблемы с экологией. В сети опубликовали фото из грязного оккупированного Симферополя. Кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир.

Теги: Новости Украины Экология Фотоновости Новости Крыма отдых Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як корумпований та скандальний суддя досі залишається на своїй посаді
сегодня, 10:00 Як корумпований та скандальний суддя досі залишається на своїй посаді
Дмитро Гнап 137
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
сегодня, 09:30 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 251
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сегодня, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 2138
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 01:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 5156
Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
1 апреля, 23:10 Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
Блог Медіа 2797
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук