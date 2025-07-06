В Германии туристка заперла собаку в камере хранения, чтобы пойти на экскурсию

В популярном замке Нойшванштайн на юге Германии туристка заперла свою собаку в камере хранения для ценностей, чтобы осмотреть достопримечательность. Несмотря на жару и предостережения других людей, женщина оставила животное в тесном пространстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Туристка игнорировала предостережения других людей

Свидетели рассказали, что женщину пытались остановить другие посетители замка. Однако она закрыла свою собаку в металлической камере хранения и пошла на экскурсию.

Замок Нойшванштайн, где произошел инцидент, расположен в предгорье Альп вблизи границы с Австрией и является одной из самых популярных туристических локаций Германии.

В этот день температура была высокой, поэтому условия в камере хранения становились опасными для животного.

Работники замка вызвали полицию, которая открыла камеру для хранения и освободила пса. По словам правоохранителей, животное не получила физических повреждений, но была сильно напугана.

Собаку временно отвезли в местный полицейский участок. Сообщили, что это беспородный пес среднего размера и высотой около 60 сантиметров.

Полиция в Фюссене подтвердила, что против владелицы собаки начали производство по статье о нарушении законов по защите животных.

Напомним, 16 сентября 2024 года Европейский Союз объявил о новых правила ввоза домашних животных, в частности котов, собак и хорьков. Для ввоза животных теперь необходимо предоставить тест на антитела к бешенству, проведенный в аккредитованной в ЕС лаборатории, не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до пересечения границы. Владельцы животных также должны иметь специализированный ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС, и идентификационный микрочип или татуировки.