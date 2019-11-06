Туристка двое суток провела в открытом море, от смерти ее спасли леденцы

Жительница Новой Зеландии Кушила Стейн дрейфовала двое суток в Эгейском море. Она выжила благодаря небольшому запасу леденцов.

Туристка провела 37 часов на надувной лодке, поскольку ее унесло течением, пишет ВВС. Женщина, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову и пыталась дать о себе знать с помощью зеркала.

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У женщины было с собой немного леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей. Чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые пакеты для мусора.

Береговая охрана Греции обнаружила ее в 100 километрах от острова Крит.

Как туристка попала в открытое море?

Женщина всю жизнь выходит в море, она помогает перегонять яхты. Накануне инцидента она отправилась на надувной лодке к острову Фолегандрос. На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море.

Хозяин яхты обнаружил, что женщина не вернулась, и сообщил о ее исчезновении греческой власти.

Женщину искали 6 судов, вертолет и подводный дрон. Пока Кушила дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей мамы в Новой Зеландии, так как волновалась за жизнь.

Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением и обезвоживанием. После спасения Кушила позвонила матери и рассказала, что с ней все хорошо. Туристка рассказала, что у нее даже остался еще один леденец.

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