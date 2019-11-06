17:15
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Туристка двое суток провела в открытом море, от смерти ее спасли леденцы

      146 Читати новину українською
      Туристка двое суток провела в открытом море
      Туристка двое суток провела в открытом море / bbc.com

      Жительница Новой Зеландии Кушила Стейн дрейфовала двое суток в Эгейском море. Она выжила благодаря небольшому запасу леденцов.

      Туристка провела 37 часов на надувной лодке, поскольку ее унесло течением, пишет ВВС. Женщина, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову и пыталась дать о себе знать с помощью зеркала.

      Читайте также: Птица в роминге: из-за орлицы российские ученые влезли в долги

      У женщины было с собой немного леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей. Чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые пакеты для мусора.

      Береговая охрана Греции обнаружила ее в 100 километрах от острова Крит.

      Как туристка попала в открытое море?

      Женщина всю жизнь выходит в море, она помогает перегонять яхты. Накануне инцидента она отправилась на надувной лодке к острову Фолегандрос. На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море.

      Хозяин яхты обнаружил, что женщина не вернулась, и сообщил о ее исчезновении греческой власти.

      Женщину искали 6 судов, вертолет и подводный дрон. Пока Кушила дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей мамы в Новой Зеландии, так как волновалась за жизнь.

      Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением и обезвоживанием. После спасения Кушила позвонила матери и рассказала, что с ней все хорошо. Туристка рассказала, что у нее даже остался еще один леденец.

      Было и такое: Мама повторила известный образ дочери, который стал мемом: фото взорвало сеть

      blog_ava
      Падение Берлинской стены: жуткие факты о масштабном сооружении
      сегодня
      538
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Водный транспорт Греция Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сегодня , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 189
      Как спасти Раду и законы от турборежима
      сегодня , 16:59 Как спасти Раду и законы от турборежима
      5
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      182
      "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      сегодня , 16:50 "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      Катерина Петренко 46
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      Ігор Саджениця 176
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук