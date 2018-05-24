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Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото

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Польская туристка сделала серию удивительных снимков Карпат
Польская туристка сделала серию удивительных снимков Карпат / Фото из свободных источников

Карпаты все больше привлекают туристов своей красотой и колоритностью населенных пунктов. Туристка из Польши Магда Худзик решила показать миру удивительные фото природы, которые она сделала во время своей поездки.

Серию фотографий девушка начала создавать в 2011 году. Магду Худзик настолько поразила красота гор в тумане, что она решила сделать снимки в Карпатах.

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Удивительные фото туристка создала на границе Польши и Словакии. Снимки Магда Худзик сделала в разное время суток и время года. От этого природа имеет некую загадочность и различные краски.

"С 2011 года я снимаю туман в Карпатах. Люблю делать фото в холодное утро, тогда туман охватывает почти все. Мой любимый сезон в горах – это весна. Эту серию снимков я сделала на границе Польши и Словакии – около Пьенины и Бещады", – призналась Магда Худзик.


Красота природы в Карпатах


Туман в Карпатах


Серия снимков Магди Худзик


Дерево в тумане


Красота природы в горах


Туман в Карпатах


Польская туристка сделала подборку фото


Горы на границе Польши и Словакии


Красота утренних гор

Теги: LifeStyle Путешествия Новости Польши Словакия
Источник: 24 Канал
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