Туристы погибли в горной реке в Грузии: МИД проверяет, были ли там украинцы
МИД Украины проверяет информацию о возможной гибели во время сплава в Грузии туристов из Украины.
Днем 8 июня местные СМИ сообщили, что во время сплава по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четверо туристов.
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Министерство внутренних дел Грузии открыло производство по этому факту.
Как пишет издание "Эхо Кавказа", по неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца подтвердила, что дипломаты проверяют эту информацию.
"МИД Украины оперативно проверяет информацию о вероятной гибели украинских туристов в горах Грузии", – написала она в своем Twitter.
Источник: 24 Канал
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