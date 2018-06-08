Туристы погибли в горной реке в Грузии: МИД проверяет, были ли там украинцы

МИД Украины проверяет информацию о возможной гибели во время сплава в Грузии туристов из Украины.

Днем 8 июня местные СМИ сообщили, что во время сплава по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четверо туристов.

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Министерство внутренних дел Грузии открыло производство по этому факту.

Как пишет издание "Эхо Кавказа", по неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца подтвердила, что дипломаты проверяют эту информацию.

"МИД Украины оперативно проверяет информацию о вероятной гибели украинских туристов в горах Грузии", – написала она в своем Twitter.