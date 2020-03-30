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      Туристы с Бали жалуются на условия обсервации, в "Казацком" говорят – проблем нет

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      Туристов на 2 недели закрыли на обсервацию / телеграм-канал balitoukraine

      Туристы с Бали, которых с 12 апреля поместили на бесплатную обсервацию в столичный отель, жалуются на условия. В самом "Казацком" информацию о проблемах с питанием опровергают.

      Туристы с Бали, которые прилетели в Украину ночью и утром 29 марта и согласились на двухнедельную обсервацию в отеле "Казацкий", не удовлетворены условиями питания.

      К теме Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого сдали нервы из-за слухов об обсервации

      Люди жалуются на плохую воду, холод и проблемы с питанием. В соцсетях некоторые из прибывших заявляют, что доставка еды – запрещена, а цены в отеле на продукты – высокие. Другим продукты питания все же доставляют. В самом отеле проблемы с питанием отрицают.

      Никто не возражает против собственной еды. Еду можно передавать, но в отеле работает доставка. То есть, продукты питания передают через наших работников, и мы ставим людям под дверь номера. Мы объясняем это, но люди – в панике, люди уставшие с дороги,
      – сообщили в отеле 24 канала.

      Отметим, что утром некоторые из людей в "Казацком" начали писать заявления с требованием заменить обсервацию на самоизоляцию. Как они сами сообщают в телеграмм-канале, к ним прибыл министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Часть пассажиров самолета, который прибыл с Бали, вообще отказалась подписывать документы об обсервации. Люди больше 8 часов – на воздушном судне в аэропорту.

      В качестве альтернативы туристам предлагают платное пребывание в отеле "Пуща Конгрес". За двухместный номер за 2 недели следует заплатить 338 евро, за место в двухместном – 169 евро.






      обсервація
      Описание условий обсервации / Telegram-канал "Обсервация в "Казацком "


      Этот документ просят подписать пассажиров самолета / Фото с фейсбук-страницы Тараса Гончаренко

      Важно! Кабинет Министров усилил карантинные мероприятия 29 марта:
      – Люди, которые имели контакт с больным коронавирусом или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
      – Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.
      – Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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