Turkish Airlines увеличит количество рейсов между Стамбулом и Киевом

Авиакомпания Turkish Airlines планирует увеличить количество прямых рейсов между Стамбулом и Киевом уже с 15 февраля. Отныне вместо 21 рейса она будет выполнять 24 рейса в неделю.

Ведущая авиакомпания Турции ранее уже добавляла рейсы по направлению Стамбул – Киев – Стамбул. Об этом сообщил гендиректор представительства Turkish Airlines в Украине Динчер Саиджи на пресс-конференции, передает УНИАН.

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Стоит отметить, что 15 ноября авиакомпания Турции уже увеличилаколичество рейсов с 16 до 21 в неделю.

С 15 февраля 2019 года будет добавлено три дополнительных рейса на маршруте между Стамбулом и Киевом. Таким образом, общее количество рейсов Turkish Airlines в Киев составит 24 в неделю,

– отметил Динчер Саиджи.

Что известно о Turkish Airlines?Авиакомпания Turkish Airlines – это главный авиаперевозчик Турции, который базируется в Стамбуле. Он выполняет ряд регулярных рейсов на 118 международных и 37 внутренних направлениях в Европу, Азию, Африку и Америку.



Флот Turkish Airlines состоит из самолетов типа Boeing и Airbus различных модификаций. Вместе с грузовым флотом авиакомпания имеет 326 самолетов, вскоре флот должно пополнить еще 221 воздушное судно.