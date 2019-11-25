Turkish Airlines временно прекратила полеты в Одессу

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря. Все из-за аварии в одесском аэропорту, которая случилась накануне.

Boeing 737, получивший серьезные повреждения носовой части, скорее всего, не подлежит восстановлению, пишет "Думская".

Кстати: Аэропорт Одессы возобновил работу через сутки после крушения самолета

Эксперты утверждают, что произошла деформация шпангоутов силового набора.

Такое повреждение можно исправить, но для этого борт нужно переместить в цех одного из украинских авиастроительных заводов. Специалисты отмечают, что это очень дорого и требует много времени.

Вероятно, что Turkish Airlines откажется от ремонта и попытается получить страховую компенсацию. Сейчас в аэропорт прибыли специалисты из Турции, чтобы уладить ситуацию.



В самолете произошла деформация шпангоутов силового набора/ Фото: "Думская"



Так выглядит Boeing 737 после аварии/ Фото: "Думская"

Что известно об аварии Boeing 737 в Одессе?Вечером 21 ноября в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines. Он летел рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали с борта. Никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок.



Интересно, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который взлетал в направлении ОАЭ.