У Туркменістані заборонили черги за продуктами, незадоволених – затримують
Відтепер у Туркменістані заборонено збиратися перед магазинами у черги, в яких понад 4 людини. Якщо збирається більше осіб – поліція починає погрожувати арештом.
Источник:"Радіо свобода"
Заборону ввели в Туркменабаді за розпорядженням віцепрем'єра Сердара Бердимухамедова, сина президента Туркменістану. Той заявив, що великі черги "дискредитують імідж" його батька.
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Як тоді ходити у магазин в Туркменістані
За новими правилами, громадянам спершу потрібно реєструватися в магазинах. Потім очікувати на дзвінок, щоб вони змогли купити продукти. Прийти за товаром можна лише в призначений час.
Щобільше, товари продають через "чорний вхід" магазину, а не через основний.
"Винним" погрожує поліція
У Туркменабаді дозволяється шикуватися в чергу максимум до 4 осіб. Інші ж – повинні "ховатися", тож чекають свого часу в найближчих під'їздах будинків. Якщо ж ні – вам загрожуватиме поліція.
Якщо хтось захоче протестувати, поліція загрожує заарештувати його і виключити з черги як покарання,
– зазначив житель Туркменабаду.
Вже з'являються повідомлення про те, що в столиці почали заарештовувати громадян, які порушили заборону на чергу.
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Причина – продовольча криза
- У Туркменістані загострюється продовольча криза, яку не визнає влада країни.
- Уряд не вирішує проблему забезпечення населення необхідними продуктами харчування, при цьому посилюють тиск і намагаються перешкоджати чергам біля магазинів.
- Криза триває вже кілька років, курс нацвалюти на чорному ринку знижує купівельну спроможність населення. Як наслідок – багато громадян країни просто не можуть купувати продукти.
- Тож, люди починають шикуватися в черги рано вранці, щоб мати можливість придбати товари зі знижкою – вони відпускаються лише з 6 до 8 ранку. Ціни встановює держава, тож продукти зазвичай швидко закінчуються.
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