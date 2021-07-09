Иностранец сбежал из суда в Харькове: как ему это удалось
Источник:полиция Харьковской области
В Харькове из зала суда после заседания сбежал задержанный гражданин Турции. Рассказали, как он совершил побег и что ему за это грозит.
Побег из суда произошел в 18 часов 8 июля. На следующий день правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство.
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Просто встал и побежал
В полицию обратился прокурор Харьковской области. Он сказал, что по завершению суда 47-летний гражданин сбежал.
Мужчине это удалось, потому что до приезда конвоя, он был без охраны. Когда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, мужчина просто выбежал из помещения.
До этого подозреваемый сам пришел в суд, потому что был под домашним арестом. В прокуратуре Харьковской области сказали, что начали расследование этого происшествия.
Если должна избираться мера пресечения, судья должен сообщить в конвойную службу. Это нужно, чтобы они приехали заранее. Однако здесь этого не было, поэтому задержанный сбежал,
– сказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Какое наказание за это возможно
Сейчас на поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции и личный состав подразделений. Правоохранители квалифицируют этот случай как побег из места лишения свободы или из-под стражи. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 3 до 5 лет заключения.
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Ранее было известно
- Сбежал мужчина, которому 47 лет.
- Его разыскивали правоохранительные органы Германии.
- Это гражданин Турции совершал мошенничество в особо крупных размерах.
- Поэтому находился в международном розыске Интерпола.
- Также в сети обнародовали видео этого побега.