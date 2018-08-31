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Турция на пороге экономического дна

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Рэджэп Эрдоган
Рэджэп Эрдоган / РИА Новый День

Внешний государственный долг Турции превысил 465 миллиардов долларов и приблизился к абсолютному рекорду республики, превышающему 466 миллиардов долларов.

При этом внутренние резервы Турции лишь немногим превышают 80 миллиардов долларов и ежедневно сокращаются, поскольку Центральному банку приходится проводить валютные интервенции для поддержания национальной валюты.

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Кстати, о турецкой лире. Она, к концу года, согласно прогнозам, может обвалиться до отметки 8 турецких лир за доллар, что спровоцирует цепную реакцию в экономике Турции. Хотя, сама эта реакция уже с начала года бродит, мешая стране развиваться и ухудшая финансовое положение населения.

Так, на сегодняшний день торговый баланс республики имеет провал в размере 25 миллиардов долларов и он продолжает расти.

Такие показатели стали итогом вступления Турции в состояние пока еще незначительных масштабов торговой войны с США и получения от светоча демократии первых в своей современной истории санкций. Причем ограничения экономики республики в ближайшее время будут расширены, что значительно усугубит положение этой страны.

Весьма показательный пример того, как некогда успешная экономика, демонстрирующая стабильное развитие, может вмиг оказаться на дне, когда у руля становятся представители фундаментализма с латентными задатками тирании.

Ну, а дальше, как все мы понимаем, будет только хуже. Особенно когда резервы ЦБ иссякнут, а показатель внешнего долга выйдет в абсолютное значение.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Публикации Деньги Новости Турции Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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