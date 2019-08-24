15:32
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин
      Вєсті Кремля
      21:18, 23 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, 23 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию

      106 Читати новину українською
      Туск предлагает включить Украину в саммит G7 в следующем году
      Туск предлагает включить Украину в саммит G7 в следующем году / Фото из Facebook

      На саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя Украину. В то же время, возвращение России на встречу мировых лидеров – недопустимо.

      Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 во французском Биаррице.

      Читайте также: Важно: Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений

      Если речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7,чтобы услышать мнение нового президента (Зеленского - 24 канал,
      – отметил Туск.

      Он добавил, что говорил об этом с украинским президентом накануне и Зеленский заинтересован в участии в саммите "Большой семерки"

      Тукс напомнил, что в прошлом году в Канаде президент США Дональд Трамп предложил мировым лидерам вновь пригласить Россию в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной. Поэтому президент Евросовета подчеркнул, что осуждает такую "логику" Трампа.

      Политик напомнил, что Путин не только не прекратил аргресию против Украины, но и усилил ее. Об этом свидетельствуют провокации Кремля в Азовском море.

       

      Кто "за", а кто "против" возвращения России в G8?
      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" на встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, будто бы, был Макрона, а Трамп поддержал.

      В то же время, правительства Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8 Меркель и Джонсон выступили против возвращения России к G8.

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

      blog_ava
      Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага
      сегодня
      1044
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости политики Владимир Зеленский Саммит G7 Дональд Туск Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      сегодня , 13:13 День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      127
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сегодня , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 724
      Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      сегодня , 11:38 Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      412
      Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      сегодня , 10:30 Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      60
      Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      сегодня , 10:30 Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук