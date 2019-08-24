Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию

На саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя Украину. В то же время, возвращение России на встречу мировых лидеров – недопустимо.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 во французском Биаррице.

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Если речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7,чтобы услышать мнение нового президента (Зеленского - 24 канал,

– отметил Туск.

Он добавил, что говорил об этом с украинским президентом накануне и Зеленский заинтересован в участии в саммите "Большой семерки"

Тукс напомнил, что в прошлом году в Канаде президент США Дональд Трамп предложил мировым лидерам вновь пригласить Россию в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной. Поэтому президент Евросовета подчеркнул, что осуждает такую "логику" Трампа.

Политик напомнил, что Путин не только не прекратил аргресию против Украины, но и усилил ее. Об этом свидетельствуют провокации Кремля в Азовском море.

Tusk slams Trump’s ‘logic’ in wanting to bring Russia back into G7. He’s not interested. He says better to invite Ukraine next year, not Putin. pic.twitter.com/MQHcQMGUas — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) August 24, 2019

Кто "за", а кто "против" возвращения России в G8?

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" на встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, будто бы, был Макрона, а Трамп – поддержал.



В то же время, правительства Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8 Меркель и Джонсон выступили против возвращения России к G8.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.