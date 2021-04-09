Президент Зеленський 8 – 9 квітня перебуває на Донбасі. Глава держави відвідав головні позиції українських військ на передовій, а також поспілкувався з захисниками. Зеленський віддав шану загиблим героям і зазначив, що всі, хто мають владу, повинні приїджати у зону проведення ООС.

Глава держави наголосив, що лише з початку року на Донбасі загинули 26 українських захисників. Обов'язок кожного – пам'ятати героїв.

До теми Зеленський показав фото з прифронтової Авдіївки



Переконаний, ті, хто мають владу, повинні приїжджати на Донбас. Тут вирішується доля країни. І навіть найсильніші потребують підтримки. Бійці повинні знати й чути, що їхня служба – це утвердження незалежності та спокій мільйонів українців,

– повідомив Зеленський.

Президент поспілкувався з військовими

Президент розповів, що відвідав бойові позиції, де загинули воїни і де трапилось найбільше поранень. Бійці розповіли про службу в умовах загострення конфлікту. Зеленський вважає, що очевидною є необхідність знову встановлювати перемир'я.



Останнім часом активізувалися ворожі снайпери. Вони регулярно ціляться по позиціях наших військових. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого. Тож попереду багато роботи,

– зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що нагороди, які він вручав військовим – від імені всього народу України. Та й цих відзнак недостатньо, аби оцінити героїчні зусилля.

Зверніть увагу! Про те, що президент 8 квітня вирушить на Донбасі, не було відомо заздалегідь. Це прессекретарка Зеленського Юлія Мендель пояснила заходами безпеки. В зону бойових дій глава держави вирушив після повідомлення про загибель 22-річного морпіха Дениса Юшка.