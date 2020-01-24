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      Здесь можно хорошо прибарахлиться": СМИ показали фото скандальной переписки депутата в Раде

      19 Читати новину українською
      Павел Павлиш – депутат Рады от "Слуги народа" / sluganarodu.ua

      СМИ опубликовали фото переписки якобы депутата ВРУ от партии "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. В переписке говорится о "наглом разделении бюджета" и о работе в правительстве, где можно "прибарахлиться" так, что "внукам хватит".

      Фото, на которых зафиксирована якобы переписка депутата Павлиша и чиновника Семиволоса, опубликовали ряд СМИ и пользователей фейсбука. 24 канал отмечает: неизвестно, изображают ли эти фото настоящую переписку. 

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      Кто фигурирует в переписке

      • Андрей Семиволос – первый заместитель министра здравоохранения.
      • Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа". 
      • "Миша" – в переписке фамилия не указана.

      "Обозреватель" и некоторые другие СМИ считают, что "Миша" – это может быть Михаил Радуцкий, поскольку он является единственным членом комитета Рады, о котором, скорее всего, говорится (по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования). 

      О чем говорится в переписке

      В переписке якобы Павлиша и Семиволоса говорится о таком (дословно):

      Павлиш Привет, как дела?

      Семиволос : Так себе. 

      Павлиш : А что случилось?

      Семиволос : Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды. 

      Павлиш : Так ты не выполняй, включай дурачка. 

      Семиволос Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типо отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))

      Павлиш : Понятно, держись. Может на выходных в баню с М... пойдем, они хорош... 

      Семиволос
      Фото переписки депутата опубликовало издание "Апостроф"

      Семиволос
      Фото, на котором можно прочитать текст переписки, опубликовал сайт "Открытая Украина"

      Семиволос
      Детализированное фото опубликовал в фейсбуке блогер Владислав Грезев

      Заметим, 24 канал пока не имеет комментариев от предполагаемых участников переписки. Однако издание "Страна" пишет, что депутат Павлиш считает информацию фейком: "Телефон мой, но текст переписки наложен". 

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      23 января
      436
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Слуга народа Скандал Верховная Рада Кабинет Министров Украины
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