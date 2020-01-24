Здесь можно хорошо прибарахлиться": СМИ показали фото скандальной переписки депутата в Раде
СМИ опубликовали фото переписки якобы депутата ВРУ от партии "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. В переписке говорится о "наглом разделении бюджета" и о работе в правительстве, где можно "прибарахлиться" так, что "внукам хватит".
Фото, на которых зафиксирована якобы переписка депутата Павлиша и чиновника Семиволоса, опубликовали ряд СМИ и пользователей фейсбука. 24 канал отмечает: неизвестно, изображают ли эти фото настоящую переписку.
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Кто фигурирует в переписке
- Андрей Семиволос – первый заместитель министра здравоохранения.
- Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа".
- "Миша" – в переписке фамилия не указана.
"Обозреватель" и некоторые другие СМИ считают, что "Миша" – это может быть Михаил Радуцкий, поскольку он является единственным членом комитета Рады, о котором, скорее всего, говорится (по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования).
О чем говорится в переписке
В переписке якобы Павлиша и Семиволоса говорится о таком (дословно):
Павлиш Привет, как дела?
Семиволос : Так себе.
Павлиш : А что случилось?
Семиволос : Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды.
Павлиш : Так ты не выполняй, включай дурачка.
Семиволос Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типо отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш : Понятно, держись. Может на выходных в баню с М... пойдем, они хорош...
Фото переписки депутата опубликовало издание "Апостроф"
Фото, на котором можно прочитать текст переписки, опубликовал сайт "Открытая Украина"
Детализированное фото опубликовал в фейсбуке блогер Владислав Грезев
Заметим, 24 канал пока не имеет комментариев от предполагаемых участников переписки. Однако издание "Страна" пишет, что депутат Павлиш считает информацию фейком: "Телефон мой, но текст переписки наложен".
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