Здесь можно хорошо прибарахлиться": СМИ показали фото скандальной переписки депутата в Раде

СМИ опубликовали фото переписки якобы депутата ВРУ от партии "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. В переписке говорится о "наглом разделении бюджета" и о работе в правительстве, где можно "прибарахлиться" так, что "внукам хватит".

Фото, на которых зафиксирована якобы переписка депутата Павлиша и чиновника Семиволоса, опубликовали ряд СМИ и пользователей фейсбука. 24 канал отмечает: неизвестно, изображают ли эти фото настоящую переписку.

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Кто фигурирует в переписке

Андрей Семиволо с – первый заместитель министра здравоохранения.

Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа".

"Миша" – в переписке фамилия не указана.

" Обозреватель " и некоторые другие СМИ считают, что "Миша" – это может быть Михаил Радуцкий, поскольку он является единственным членом комитета Рады, о котором, скорее всего, говорится (по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования).

О чем говорится в переписке

В переписке якобы Павлиша и Семиволоса говорится о таком (дословно):

Павлиш Привет, как дела?

Семиволос : Так себе.

Павлиш : А что случилось?

Семиволос : Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды.

Павлиш : Так ты не выполняй, включай дурачка.

Семиволос Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типо отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))

Павлиш : Понятно, держись. Может на выходных в баню с М... пойдем, они хорош...



Фото переписки депутата опубликовало издание " Апостроф "



Фото, на котором можно прочитать текст переписки, опубликовал сайт " Открытая Украина "



Детализированное фото опубликовал в фейсбуке блогер Владислав Грезев

Заметим, 24 канал пока не имеет комментариев от предполагаемых участников переписки. Однако издание " Страна " пишет, что депутат Павлиш считает информацию фейком: " Телефон мой, но текст переписки наложен ".