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Твердые сыры: польза и вред для организма

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Чем полезны твердые сыры
Чем полезны твердые сыры / cosmo.com.uate-sir/

Одна из трех молочных кислот, которые содержатся в большинстве твердых сортов сыра, снижает риск сердечного приступа и инсульта.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в американском журнале Clinical Nutrition, передает ЕLLE.

Польза сыра для организма

Сыр содержит почти столько же белка, сколько и жира, который организм использует для регенерации клеток. В нем много кальция, витаминов D и B12 (участвует в образовании эритроцитов и стабилизации нервных функций).

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В сыре много полезных бактерий. Будучи перебродившим продуктом, он благоприятно влияет на микробиоту кишечника, что может способствовать улучшению обмену веществ.

Кроме того, ученые заявили, что употребление сыров может умедлять процесс старения организма и увеличивать среднюю продолжительность жизни.

Користь твердого сиру для організму

Вред твердого сыра для здоровья

Худшим компонентом сыра является соль, которая нарушает работу почек, ведь соль задерживает жидкость в организме и провоцирует отеки. Чтобы с солью не переборщить, стоит в сутки есть только кусочек сыра в 20-30 граммов.

Но помните – поддельный сыр никогда не имеет ничего общего с натуральными ингридиентами – вместо же молока в его производстве используется пальмовое масло.

Кроме того, если корову стимулировали стероидами или антибиотиками – они автоматически попадают в молоко. А это нарушает работу эндокринной системы и гормонов.

Шкода твердого сиру для здоров'я

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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