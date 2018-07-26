Твердые сыры: польза и вред для организма

Одна из трех молочных кислот, которые содержатся в большинстве твердых сортов сыра, снижает риск сердечного приступа и инсульта.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в американском журнале Clinical Nutrition, передает ЕLLE.

Польза сыра для организма

Сыр содержит почти столько же белка, сколько и жира, который организм использует для регенерации клеток. В нем много кальция, витаминов D и B12 (участвует в образовании эритроцитов и стабилизации нервных функций).

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В сыре много полезных бактерий. Будучи перебродившим продуктом, он благоприятно влияет на микробиоту кишечника, что может способствовать улучшению обмену веществ.

Кроме того, ученые заявили, что употребление сыров может умедлять процесс старения организма и увеличивать среднюю продолжительность жизни.

Вред твердого сыра для здоровья

Худшим компонентом сыра является соль, которая нарушает работу почек, ведь соль задерживает жидкость в организме и провоцирует отеки. Чтобы с солью не переборщить, стоит в сутки есть только кусочек сыра в 20-30 граммов.

Но помните – поддельный сыр никогда не имеет ничего общего с натуральными ингридиентами – вместо же молока в его производстве используется пальмовое масло.

Кроме того, если корову стимулировали стероидами или антибиотиками – они автоматически попадают в молоко. А это нарушает работу эндокринной системы и гормонов.

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