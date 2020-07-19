Творчество волынского мастера Анатолия Бойко признали мировым достоянием человечества. Техника росписи металлом по яичной скорлупе оказалась уникальной и до сих пор неизвестной ни в одной стране.

Мужчина получил свидетельство о мировом рекорде в родном Владимире-Волынском на свой 50-й день рождения. Об уникальных шедеврах украинского мастера – читайте в материале 24 канала.

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Неповторимая техника

За 10 лет мастер Анатолий Бойко создал более 700 шедевров. Сейчас его технику признают и в мире. Он искусно украшает яичную скорлупу металлом, однако секретами своих работ Анатолий с широкой общественностью не делится. Мужчина почти обошел законы физики, ведь во время отделки скорлупа под металлом и камнями не трескается.

Художник украшает скорлупу металлом / Скриншот с видео

Своими секретами художник не делится / Скриншот с видео

Каждая работа уникальна и не похожа на другую. Анатолий не только украшает скорлупу. В своих работах также использует технику вытяжки яичной скорлупы, а это довольно длительный процесс. Благодаря этой технике скорлупу высотой в 9 сантиметров растягивают в 11 раз.

Каждая работа – неповторимая / Скриншот с видео

Работы мастера по всему миру

Работы мастера выставлялись во многих областях, также они есть в музеях и частных коллекциях многих стран, даже в Японии. Сейчас их выставили в родном городе мужчины – Владимире-Волынском.

Отделка скорлупы металлом принесла успех / Скриншот с видео

По специальности Анатолий Бойко – резчик по дереву, а в целом обладает 19-ю техниками народного искусства. Но именно мировую славу ему принесла инкрустация металлом яичной скорлупы.