Творожная запеканка с клубникой: вкусный рецепт
В сезон клубники приготовьте творожную запеканку с этими ягодами. Запеканка получается нежной, ароматной и хорошо сохраняет форму. Подать такую запеканку можно к завтраку или как отдельный десерт.
Рецепт творожной запеканки с клубникой
Ингредиенты для запеканки:
500 г творога
100 г сметаны или йогурта
3 яйца
75 г манки
125 г сахара
Щепотка ванилина
Щепотка соли
Крошки печенья
Сливочное масло
Ингредиенты для соуса:
500 г клубники
100 мл воды
100 г сахара
20 г крахмала
Рецепт приготовления творожной запеканки с клубникой
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Яичные белки хорошо взбить с щепоткой соли и ванилина в пышную пену. С помощью блендера взбить творог, сметану, яичные желтки, манную крупу и сахар до однородной массы. Аккуратно вливать взбитые белки и постоянно перемешать.
Форму для выпечки хорошо смазать маслом и обсыпать крошками печенья. Выложить творожную массу. Выпекать в течение 1 часа в духовке, разогретой до 160 С. Затем выключить и дать запеканке остыть.
Отделить 150 г клубники и взбить в однородное пюре. Смешать пюре с сахаром и поставить на огонь. Крахмал смешать с холодной водой и добавить в пюре, все время помешивая. Довести соус до кипения и проварить в течение нескольких минут. Выложить на творожную запеканку свежие ягоды и полить теплым соусом.