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Творожная запеканка с клубникой: вкусный рецепт

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Рецепт творожной запеканки с клубникой
Рецепт творожной запеканки с клубникой / Фото из открытых источников

В сезон клубники приготовьте творожную запеканку с этими ягодами. Запеканка получается нежной, ароматной и хорошо сохраняет форму. Подать такую запеканку можно к завтраку или как отдельный десерт.

Рецепт творожной запеканки с клубникой

Ингредиенты для запеканки:

500 г творога

100 г сметаны или йогурта

3 яйца

75 г манки

125 г сахара

Щепотка ванилина

Щепотка соли

Крошки печенья

Сливочное масло

Ингредиенты для соуса:

500 г клубники

100 мл воды

100 г сахара

20 г крахмала

Рецепт приготовления творожной запеканки с клубникой

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Яичные белки хорошо взбить с щепоткой соли и ванилина в пышную пену. С помощью блендера взбить творог, сметану, яичные желтки, манную крупу и сахар до однородной массы. Аккуратно вливать взбитые белки и постоянно перемешать.

Форму для выпечки хорошо смазать маслом и обсыпать крошками печенья. Выложить творожную массу. Выпекать в течение 1 часа в духовке, разогретой до 160 С. Затем выключить и дать запеканке остыть.

Отделить 150 г клубники и взбить в однородное пюре. Смешать пюре с сахаром и поставить на огонь. Крахмал смешать с холодной водой и добавить в пюре, все время помешивая. Довести соус до кипения и проварить в течение нескольких минут. Выложить на творожную запеканку свежие ягоды и полить теплым соусом.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks
Источник: Ivona
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