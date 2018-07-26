Twitter будет блокировать фейковые аккаунты Илона Маска
Социальная сеть Twitter будет автоматически ограничивать доступ к неверифицированным учетным записям, которые изменяют свой ник на "Илон Маск" (Elon Musk). Немедленное блокирование всех, кто хочет подписываться ником основателя SpaceX и Tesla Илона Маска связано с новой политикой компании, направленной на борьбу со спамерами и мошенниками.
Об этом сообщает The Verge.
Читайте также: Слухи: компания Маска готовит к выпуску новый смартфон Tesla Quadra
Такой шаг позволит противостоять многочисленным ботам, которые имитируют популярный профиль, чтобы вводить в заблуждение случайных пользователей в ответах на реальные твиты Маска. В частности, мошенники отправляли сообщение с предложением отправить деньги в обмен на несколько токенов новой криптовалюты.
Twitter будет блокировать фейковые аккаунты Илона Маска
Стоит отметить, что доступ к заблокированному аккаунту можно вернуть и даже оставить себе имя Маска, если пройти "тест на различение людей и компьютеров" – ввести соответствующий код с картинки – и привязать к профилю номер телефона. В соцсети пока не комментируют, будет ли применяется подобная мера к именам других пользователей.
Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Выборы в Украине-2019: Тимчук рассказал, как Путин будет проталкивать своих кандидатовсегодня, 09:02
-
Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киевесегодня, 08:02
-
Какие санкции можно применить к России за блокаду Азовского моря: мнение экспертасегодня, 07:01