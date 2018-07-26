Социальная сеть Twitter будет автоматически ограничивать доступ к неверифицированным учетным записям, которые изменяют свой ник на "Илон Маск" (Elon Musk). Немедленное блокирование всех, кто хочет подписываться ником основателя SpaceX и Tesla Илона Маска связано с новой политикой компании, направленной на борьбу со спамерами и мошенниками.

Об этом сообщает The Verge.

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Такой шаг позволит противостоять многочисленным ботам, которые имитируют популярный профиль, чтобы вводить в заблуждение случайных пользователей в ответах на реальные твиты Маска. В частности, мошенники отправляли сообщение с предложением отправить деньги в обмен на несколько токенов новой криптовалюты.



Twitter будет блокировать фейковые аккаунты Илона Маска

Стоит отметить, что доступ к заблокированному аккаунту можно вернуть и даже оставить себе имя Маска, если пройти "тест на различение людей и компьютеров" – ввести соответствующий код с картинки – и привязать к профилю номер телефона. В соцсети пока не комментируют, будет ли применяется подобная мера к именам других пользователей.

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