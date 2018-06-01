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Twitter массово блокирует аккаунты пользователей, которым на момент регистрации не было 13 лет

19 Читати новину українською
Twitter массово блокирует аккаунты пользователей
Twitter массово блокирует аккаунты пользователей / 24 Канал

Разработчики Twitter начали блокировать пользователей, чей возраст не соответствовал правилам пользования сервисом на момент регистрации учетной записи.

Об этом сообщает Guardian.

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Сервис микроблогов Twitter был запущен в 2006 году, следовательно многим пользователям, которые зарегистрировались в 2006 году, сейчас намного больше 18 лет.

Администрация Twitter прибегла к таким мерам с целью выполнить требования "Общего регламента о защите данных" (GDPR – General Data Protection Regulation), который вступил в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза.

Я получил сообщение о том, что мой аккаунт заблокирован, и для обработки моих данных потребуется родительское согласие, или мой аккаунт будет удален
– прокомментировал изданию Guardian один пользователь, которому 20 лет.

Он зарегистрировался в сервисе микроблогов в 2009 году и не указал данные о дне своего рождения. Позже пользователь внес неправдивые данные относительно даты своего рождения, а потом обновил информацию до актуальной.

В офисе компании пока избегают официальных комментариев по ситуации с блокировками. При этом источники в Twitter подтвердили, что решение о блокировании было принято. В соцсети нет механизмов распределения контента, созданного пользователем в возрасте до 13 лет и контента, созданного тем же пользователем, когда ему уже исполнилось 13 лет. Поэтому компания приняла решение заблокировать некоторых пользователей, чтобы обеспечить выполнение нового закона.

Похоже на то, что Twitter все же работает над лучшим решением этого вопроса. Пострадавшие пользователи сообщают, что имеют возможность восстановить доступ к своим аккаунтам, после того, как подтвердят свой теперешний возраст.

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Twitter является единственной социальной сетью, которая таким образом интерпретировала новое законодательство ЕС. Snapchat, Facebook и Instagram не смогли немедленно ответить на запросы о том, как они будут реагировать на возникшую ситуацию, но ни одна из компаний не применяла аналогичные запреты для пользователей.

Теги: Новости Украины Интернет Техно Twitter Соцсети
Источник: 24 Канал
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