19:22
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Twitter объявил войну фейковым аккаунтам

28 Читати новину українською
Twitter
Twitter / Фото из открытых источников

С социальной сети Twitter удаляют подозрительные аккаунты, чтобы предотвратить распространение лживой информации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Такой шаг может существенно уменьшить количество подписчиков в наиболее популярных пользователей.

Читайте также: Twitter массово блокирует аккаунты пользователей, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет

Блокируют аккаунты пользователей, которые странно себя ведут. Это, например, распространение ссылок на ресурсы с заведомо ложной информацией или большое количество одинаковых реакций на чужие твиты.

Аккаунты будут заблокированы до тех пор, пока их владельцы не верифицируют свое право на их использование.

При этом The Washington Post пишет, что Twitter ежедневно блокировал более миллиона аккаунтов – примерно 70 миллионов только в мае и июне.

Теги: Техно Интернет Российская пропаганда Twitter
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 19
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
66
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
187
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 114
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
Как возник дефицит газа, если украинцы два года переплачивали за него ради независимости от РФ
 5 марта , 15:23
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
8 марта , 15:01
МИД не рекомендует украинцам посещать Египет: названа причина
 19 апреля , 05:00
Главные новости 16 апреля: штурм дома в Киеве, Савченко снова голодает и столкновения в Ереване
 17 апреля , 08:00
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук