Twitter объявил войну фейковым аккаунтам

С социальной сети Twitter удаляют подозрительные аккаунты, чтобы предотвратить распространение лживой информации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Такой шаг может существенно уменьшить количество подписчиков в наиболее популярных пользователей.

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Блокируют аккаунты пользователей, которые странно себя ведут. Это, например, распространение ссылок на ресурсы с заведомо ложной информацией или большое количество одинаковых реакций на чужие твиты.

Аккаунты будут заблокированы до тех пор, пока их владельцы не верифицируют свое право на их использование.

При этом The Washington Post пишет, что Twitter ежедневно блокировал более миллиона аккаунтов – примерно 70 миллионов только в мае и июне.