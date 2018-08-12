20:08
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Ты будешь, как минимум, трупом": сын политика совершил ДТП и угрожал журналистке

58 Читати новину українською

В Ровно молодой человек проехал на красный свет и протаранил другой автомобиль, из-за чего пострадали два человека. Оказалось, что водитель является сыном бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор", к тому же – подозреваемым по другому делу, и должен находиться под домашним арестом.

26-летний виновник аварии – сын бывшего главы ровненской ячейки общественной организации "Украинский выбор" и нынешнего главы областной организации партии "За жизнь" Андрей Бузинарский.

Читайте также: Гонки дрифтеров в Ровно закончились пострадавшими полицейскими: фото, видео

Он уже не первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, а во время аварии вообще должен быть под домашним арестом. Так решил суд по другому делу – о сбыте наркотиков, где Бузинарский является подозреваемым. Аварию же он устроил в 6:50 утра.

Он должен находиться под домашним арестом с 22 до 7:00. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, полицейские готовят материалы, подтверждающие факт нарушения домашнего ареста для решения вопроса судом об изменении меры пресечения на более строгую,
– подчеркнул начальник отдела коммуникации нацполиции Сумщины Антон Крук.

В результате ДТП пострадали два человека – 57-летняя женщина, у которой ушиб грудной клетки, и 60-летний водитель протараненной машины, который получил ушиб позвоночника и травму живота.


Андрей Бузинарский

Андрей Бузинарский невредим, а вот тест показал более двух промилле алкоголя в его крови.

Я думаю, что тебе башку прямо сейчас поломают и ты будешь, как минимум, трупом,
– так Андрей ответил на вопрос журналистки относительно ощущения безнаказанности.

По факту угрозы журналисту в полиции уже открыли уголовное производство, наказание в случае доказательства вины может составлять до трех лет ограничения или лишения свободы. Так же открыто производство и о нарушении правил дорожного движения.

Журналистка "UA: РОВНО" Инна Белецкая добавила: кроме угроз молодой человек говорил, что употреблял и наркотики, и алкоголь.

Теги: Новости Украины журналисты Аварии и ДТП Криминальные новости Ровно
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Сколько украинцев "отмывают" деньги в Австрии: впечатляющее количество
 6 июня 2016 , 15:30
Порошенко поддержал сборную Украины, разместив в соцсети патриотическое видео
 12 июня 2016 , 12:14
Чигринский и еще 19 игроков АЕКа отправятся в Киев на матч против Динамо
 20 февраля , 15:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук