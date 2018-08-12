"Ты будешь, как минимум, трупом": сын политика совершил ДТП и угрожал журналистке

В Ровно молодой человек проехал на красный свет и протаранил другой автомобиль, из-за чего пострадали два человека. Оказалось, что водитель является сыном бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор", к тому же – подозреваемым по другому делу, и должен находиться под домашним арестом.

26-летний виновник аварии – сын бывшего главы ровненской ячейки общественной организации "Украинский выбор" и нынешнего главы областной организации партии "За жизнь" Андрей Бузинарский.

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Он уже не первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, а во время аварии вообще должен быть под домашним арестом. Так решил суд по другому делу – о сбыте наркотиков, где Бузинарский является подозреваемым. Аварию же он устроил в 6:50 утра.

Он должен находиться под домашним арестом с 22 до 7:00. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, полицейские готовят материалы, подтверждающие факт нарушения домашнего ареста для решения вопроса судом об изменении меры пресечения на более строгую,

– подчеркнул начальник отдела коммуникации нацполиции Сумщины Антон Крук.

В результате ДТП пострадали два человека – 57-летняя женщина, у которой ушиб грудной клетки, и 60-летний водитель протараненной машины, который получил ушиб позвоночника и травму живота.



Андрей Бузинарский

Андрей Бузинарский невредим, а вот тест показал более двух промилле алкоголя в его крови.

Я думаю, что тебе башку прямо сейчас поломают и ты будешь, как минимум, трупом,

– так Андрей ответил на вопрос журналистки относительно ощущения безнаказанности.

По факту угрозы журналисту в полиции уже открыли уголовное производство, наказание в случае доказательства вины может составлять до трех лет ограничения или лишения свободы. Так же открыто производство и о нарушении правил дорожного движения.

Журналистка "UA: РОВНО" Инна Белецкая добавила: кроме угроз молодой человек говорил, что употреблял и наркотики, и алкоголь.