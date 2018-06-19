"Ты будешь называть меня господин президент": Макрон отчитал подростка, назвавшего его по имени

Президент Франции Эммануэль Макрон не на шутку разозлился на французского подростка, который во время торжеств обратился к нему "Ману".

Инцидент произошел во время торжественных мероприятий по случаю годовщины призыва бывшего президента Шарля де Голля, который считается началом Сопротивления во Франции.

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Макрон "пошел в народ", обменивался рукопожатиями и спрашивал: "Как дела?"

Один из подростков решил воспользоваться такой непосредственной близостью к первому лицу государства и в ответ тоже спросил: "Как дела, Ману?" (Ману – это уменьшительно-ласковое от имени Эммануэль).

В ответ на такую ​​фамильярность Макрона запротестовал.

Нет, нет, нет, нет! Ты не можешь так себя вести. Ты здесь, на официальной церемонии, и следует обращаться как должное. Ты можешь валять дурака, но сегодня здесь "Марсельеза", "Песня партизан"... Называй меня "Господин президент" или "Господин". Ладно?

– отметил Макрон.

Парень в ответ только виновато ответил: "Да, господин".