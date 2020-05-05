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      "Ты идиот": полицейский нагрубил мужчине за замечание о маске – видео

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      Патрульный обозвал мужчину, который сделал ему замечание из-за маски
      Патрульный обозвал мужчину, который сделал ему замечание из-за маски / dt.ua

      В Харькове полицейский зашел в магазин в маске, которая лишь частично прикрывала лицо. Мужчина сделал ему замечание, на что милиционер воскликнул: "Ты идиот!".

      Патрульный в Харькове нарушил карантинные ограничения. Он зашел в магазин в маске, которая не прикрывала лицо, как следует, пишет Teza.

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      Мужчина, который был в то время в магазине, сделал правоохранителю замечание. В ответ услышал: "Ты идиот!".

      После этого полицейский развернулся и сел в машину. В ней были его коллеги, тоже без масок.

      Патрульный обозвал мужчину, который сделал ему замечание: видео

      К слову, по состоянию на 4 мая среди работников Нацполиции зафиксировали 142 случая коронавируса.

      Обратите внимание! До 22 мая в Украине действует общенациональный карантин. Согласно установленным ограничениям, в общественных местах люди должны использовать средства индивидуальной защиты. В случае нарушений им грозит штраф.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Полиция Карантин в Украине 2020
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