"Ты идиот": полицейский нагрубил мужчине за замечание о маске – видео

В Харькове полицейский зашел в магазин в маске, которая лишь частично прикрывала лицо. Мужчина сделал ему замечание, на что милиционер воскликнул: "Ты идиот!".

Патрульный в Харькове нарушил карантинные ограничения. Он зашел в магазин в маске, которая не прикрывала лицо, как следует, пишет Teza.

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Мужчина, который был в то время в магазине, сделал правоохранителю замечание. В ответ услышал: "Ты идиот!".

После этого полицейский развернулся и сел в машину. В ней были его коллеги, тоже без масок.

Патрульный обозвал мужчину, который сделал ему замечание: видео

К слову, по состоянию на 4 мая среди работников Нацполиции зафиксировали 142 случая коронавируса.

Обратите внимание! До 22 мая в Украине действует общенациональный карантин. Согласно установленным ограничениям, в общественных местах люди должны использовать средства индивидуальной защиты. В случае нарушений им грозит штраф.