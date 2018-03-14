22:09
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Ты лучшая: Пэрис Хилтон тронула фанатов архивными фото с мамой

160 Читати новину українською
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / Фото из открытых источников

Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон вирішила привітати свою матір Кеті Хілтон з 59-м днем народження.

Светская львица посвятила своей матери серию архивных фотографий, на которых она, еще совсем маленькой, появилась вместе с мамой, папой Ричардом и сестрой Ники.

Читайте также: Пэрис Хилтон поразила откровенным образом на красной дорожке премии "Золотой глобус"

С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая,
— прокомментировала фотографии звезда.


Мать Кэти Хилтон с дочерьми Ники (слева) и Пэрис (справа)

Поклонников изрядно удивила невероятная схожесть известной блондинки на свою маму, которые просто "засыпали" их комплиментами.

Кто такая Пэрис Хилтон?

Пэрис Хилтон является известной светской львицей и наследницей сети роскошных гостиниц. Также она записывает собственные песни и снимается для глянцевых изданий. Недавно ей сделал предложение бойфренд с украинскими корнями Крис Зилка, после чего Пэрис посвятила ему эротический видеоклип.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
сегодня, 22:07 Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
Смерть по-новому: три дні без моргу
сегодня, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 169
Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
сегодня, 21:01 Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
Катерина Петренко 95
сегодня, 20:00 "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
Яніна Ткачук 251
Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
сегодня, 19:01 Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
Інна Жолобович 178
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук