Ты лучшая: Пэрис Хилтон тронула фанатов архивными фото с мамой
Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон вирішила привітати свою матір Кеті Хілтон з 59-м днем народження.
Светская львица посвятила своей матери серию архивных фотографий, на которых она, еще совсем маленькой, появилась вместе с мамой, папой Ричардом и сестрой Ники.
Читайте также: Пэрис Хилтон поразила откровенным образом на красной дорожке премии "Золотой глобус"
С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая,
— прокомментировала фотографии звезда.
Мать Кэти Хилтон с дочерьми Ники (слева) и Пэрис (справа)
Поклонников изрядно удивила невероятная схожесть известной блондинки на свою маму, которые просто "засыпали" их комплиментами.
Кто такая Пэрис Хилтон?
Пэрис Хилтон является известной светской львицей и наследницей сети роскошных гостиниц. Также она записывает собственные песни и снимается для глянцевых изданий. Недавно ей сделал предложение бойфренд с украинскими корнями Крис Зилка, после чего Пэрис посвятила ему эротический видеоклип.