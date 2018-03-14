Ты лучшая: Пэрис Хилтон тронула фанатов архивными фото с мамой

Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон вирішила привітати свою матір Кеті Хілтон з 59-м днем народження.

Светская львица посвятила своей матери серию архивных фотографий, на которых она, еще совсем маленькой, появилась вместе с мамой, папой Ричардом и сестрой Ники.

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С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая,

— прокомментировала фотографии звезда.



Мать Кэти Хилтон с дочерьми Ники (слева) и Пэрис (справа)

Поклонников изрядно удивила невероятная схожесть известной блондинки на свою маму, которые просто "засыпали" их комплиментами.

Кто такая Пэрис Хилтон?



Пэрис Хилтон является известной светской львицей и наследницей сети роскошных гостиниц. Также она записывает собственные песни и снимается для глянцевых изданий. Недавно ей сделал предложение бойфренд с украинскими корнями Крис Зилка, после чего Пэрис посвятила ему эротический видеоклип.