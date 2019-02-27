Ты негодяй, кнопка, бл*дь: Кернес оскорбил возмущенных повышением цен на проезд харьковчан
Мэр Харькова не раз попадал в скандалы и позволял себе употреблять нецензурную лексику на публике. Так, 27 февраля он обматерил и назвал дебилами активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
Скандальный инцидент произошел во время заседания Харьковской городского совета. На сессии депутаты поддержали решение исполнительного комитета о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах до 6 гривен, а в метро до 8 гривен.
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Из-за поднятия тарифов на сессию горсовета пришли почти два десятка недовольных харьковчан. Они скандировали "Кернеса – в отставку" и требовали выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в транспорте.
Активисты также попросили Кернеса предоставить слово депутату Верховной Рады Виталию Куприю.
"Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-громким дебилам, прошу проголосовать", – обратился Кернес в горсовет в ответ на просьбу митингующих. Но большинство депутатов проголосовало против выступления Куприя.
Кернес обозвал активистов на сессии Харьковского горсовета: видео
Кроме этого, Кернес грубо высказался в сторону бывшего депутата Харьковского горсовета и активиста Дмитрия Маринина.
"Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит здесь вообще нам указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", – сказал Кернес.
Внимание! На видео и в заметке присутствуют нецензурные выражения! (18+)
Кернес обматерил активиста Дмитрия Маринина: