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      Ты негодяй, кнопка, бл*дь: Кернес оскорбил возмущенных повышением цен на проезд харьковчан

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      Кернес обматерил активистов, требовавших не поднимать цены на проезд
      Кернес обматерил активистов, требовавших не поднимать цены на проезд / 24 канал

      Мэр Харькова не раз попадал в скандалы и позволял себе употреблять нецензурную лексику на публике. Так, 27 февраля он обматерил и назвал дебилами активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

      Скандальный инцидент произошел во время заседания Харьковской городского совета. На сессии депутаты поддержали решение исполнительного комитета о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах до 6 гривен, а в метро до 8 гривен.

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      Из-за поднятия тарифов на сессию горсовета пришли почти два десятка недовольных харьковчан. Они скандировали "Кернеса – в отставку" и требовали выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в транспорте.

      Активисты также попросили Кернеса предоставить слово депутату Верховной Рады Виталию Куприю.

      "Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-громким дебилам, прошу проголосовать", – обратился Кернес в горсовет в ответ на просьбу митингующих. Но большинство депутатов проголосовало против выступления Куприя.

      Кернес обозвал активистов на сессии Харьковского горсовета: видео

      Представники громадських організацій на сесії міськради: Кернес оголосив перерву

      UPD: // 10:40. До акціянтів на вулиці вийшов представник антикорупційного центру Дмитро Булах. Він розповів про те, що відбувається в сесійній залі та закликав людей залишатися під стінами міської ради до завершення сесії. Також, за його словами, присутній на сесії нардеп Віталій Купрій викликав поліцію. UPD: // 10:25 Геннадій Кернес оголосив перерву на 10 хвилин та попросив депутатів вийти з зали. Під час перерви з рупором біля трибуни виступає нардеп Віталій Купрій. "Це лузери, які нікуди не потрапили, які називають себе активістами", – сказав Кернес. ______________ Учасники протесту під міськрадою пройшли до сесійної зали. Вони вимагають від міської влади виконання рішення суду щодо призупинення дії тарифів. На сесії вони просять дати їм слово, вигукують з зали. На трибуні плакат: «Кернес, исполняй!». Харківський міський голова Геннадій Кернес вікдрив сесію, а після вигуків з зали, оголосив перерву на 10 хвилин. Під час перерви Кернес назвав присутніх представників громадських організацій, які вимагали слова, «дебілами». Близько 10:15 сесія відновилася. Дивіться, що відбувалося перед сесією і на її початку.

      Опубліковано UA: Харків Середа, 27 лютого 2019 р.

      Кроме этого, Кернес грубо высказался в сторону бывшего депутата Харьковского горсовета и активиста Дмитрия Маринина.

      "Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит здесь вообще нам указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", – сказал Кернес.

      Внимание! На видео и в заметке присутствуют нецензурные выражения! (18+)

      Кернес обматерил активиста Дмитрия Маринина:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Геннадий Кернес Виталий Куприй Транспорт Тарифы Скандал
      Источник: 24 канал
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