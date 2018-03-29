Ты расслабляешься и получаешь пулю, – украинские бойцы о борьбе с вражескими ДРГ

Война – не только обстрелы и бои. Значительно больше времени солдатам приходится выжидать врага, наблюдать за ним. И это ожидание, говорят военные, самое сложное. Накануне вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к защитникам Зайцево.

В любой момент могут подойти диверсанты. Они донимают наших бойцов не меньше, чем обстрелы. Диверсанты могут приблизиться в любой момент и наделать много горя. Одна из таких групп ночью подошла к защитникам Зайцево, однако ее вовремя обнаружили наши военные.

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Им приходится всю ночь вглядываться в тепловизоры и приборы ночного видения, ведь враг никогда не спит. Особенно ночью. Когда на мирной территории Украины готовятся ко сну – на войне все только начинается.

Ночью можно что-то упустить, поэтому стоишь в два раза на ушном. Чтобы не прозевать. Прозеваешь – все. И свою жизнь, и чужую,

– прокомментировал "Лихо", боец батальона "Донбасс-Украина".

Мы привыкли, что война – это когда стреляют пушки и пулеметы. Но, на самом деле, – это, в основном, наблюдения. Такая себе игра на внимательность между двумя сторонами.

Ты постоянно кого-то ожидаешь. Повезло, тепловизоры есть – можно смотреть. У нас же здесь балки, посадки. Могут вынырнуть сразу – не успеешь среагировать,

– рассказал "Кабан", боец батальона "Донбасс-Украина".

Бойцы 46-го батальона, которые держат оборону под оккупированной Горловкой, замечают врага.

"Движение было возле этого водоема", – вспоминает боец "Лихо".

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Украинские военные не вступают в бой с врагом – лишь демонстрируют диверсантам, что их обнаружили. Впоследствии враг затихает. Недавно вражеская ДРГ уже пыталась зайти в тыл украинским армейцам. Снова бесполезно. Но оккупанты не прекращают этих попыток, ведь здесь очень для этого выгодный рельеф местности.

Там есть такой участок, если его прозевать, то они уже будут здесь – у тебя, почти параллельно сравняются с тобой. И ты не увидишь, -

заверил "Авер", боец батальона "Донбасс-Украина".

Бойцы признаются, что такая война истощает больше, чем контактные бои.

"Конечно, в бою легче. Там адреналин с пяток до шеи. Особо не напрягаешься. За тебя все делают рефлексы", – пояснил боец "Кабан".

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Когда же враг выбирает тактику ожидания, очень легко потерять бдительность. "Авер" на войне с 2014 года. Он точно знает, что расслабился – значит, погибнуть. Высунулся в полный рост над позицией – получил пулю. Выбрал короткий путь вместо безопасного – то же самое.

Ребята на передовой из-за халатности могли что-то пропустить – люди гибли. Это болезнь. Болезнь от того, что тишина дает возможность расслабиться. Опять же – молодым людям. Ты расслабляешься, и получаешь, как говорят, пулю,

– добавил боец "Авер".

За последнюю неделю мы имеем потери именно среди молодых ребят. 27 марта – это 19-летний Андрей Кривич. Три дня назад – 22-летний Сергей Ковнацкий. Они оба погибли от пуль снайперов в то время, когда не было мощных обстрелов.

К слову, украинцы, которые в декабре 2017 года были освобождены из плена с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, до сих пор не получили государственную материальную помощь и имеют проблемы с трудоустройством и жильем.