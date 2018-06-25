"Ты роскошна": MELOVIN трогательно поздравил маму

Представитель от Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, поздравил свою маму с днем рождения и опубликовал ее фотографию в соцсети.

Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram.

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Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем ​​рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!,

– прокомментировал фотографию певец.

Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.

"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.