Ты такая же лживая: 13-летняя дочь Седоковой страдает от нападок бабушки Максима Чернявского

Украинская певица Анна Седокова уже полгода судится с бывшим мужем Максимом Чернявским через опеку над общей дочерью Моникой. В их отношения активно вмешивается бабушка Максима – Марина Чернявская. В частности, женщина пытается высмеять Анну Седокову в социальных сетях. На этот раз образы касались старшей дочери певицы – 13-летней Алины Белькевич.

Женщина публично обвинила несовершеннолетнюю старшую дочь Седоковой в том, что девушка "такая же лживая, как ее мама". Об этом сообщает издание Super.

Читайте также: Существует возможность похищения: известны подробности, почему Анне Седоковой нельзя видеться с дочерью

Марина Петровна считала, что переписывается со старшей дочерью Седоковой, взамен переписывалась в Instagram с фан-страницей девочки.

Ты такая же лживая, как твоя "замечательная мама", но научись читать, кто это пишет, или ты надеешься, что я буду молчать? Я тебе уже писала, я не хочу с тобой общаться, пока ты не извинишься за оскорбление, которое ты написала Максиму на телефон Моники. Это из-за тебя у Моны забрали телефон, чтобы она не спрашивала, что означает это слово,

– написала в комментариях на фан-странице Марина Чернявская.

Кроме того, Марина Чернявская заявила, что никто из Седоковой алиментов не собирается взимать, как об этом ранее писали СМИ.

Однако переписка адвокатов Седоковой и Чернявского говорит об обратном: как только Максим станет опекуном Моники, он потребует от Анны алиментов "исходя из значительного дохода певицы от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений".



Скриншот / Super

Напомним, после разрыва Анне и Максиму удавалось поддерживать теплые отношения ради дочери. Все изменилось, когда Моника должна была приехать к певице на съемки телепроекта. Однако девочка так и не доехала.



Как стало известно, бабушка и экс-супруг забрали Монику назад в США, а после они отправили Седоковой иск, в котором сообщалось, что Анна представляет угрозу для дочери. Известно, что Максим был против съемок Моники и настаивал на том, чтобы она не прерывала учебный процесс.