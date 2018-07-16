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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Ты, тварь, кто такая: появилось видео допроса участников Pussy Riot, которые выбежали на поле

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Задержание Pussy Riot
Задержание Pussy Riot / Скриншот

15 июля во время финала Чемпионата мира между Францией и Хорватией участники Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве. Они это сделали в рамках акции "Милиционер вступает в игру". 4 участников акции задержала охрана.

Видео допроса опубликовал журналист "Радио свобода" Антон Наумлюк.

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На видео видно двоих задержанных активистов и слышен голос мужчины, который грубо выражается и оскорбляет задержанных.

"Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая? Имя фамилия отчество? А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА? Вы Россию подставили под санкции! Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Обос*али Россию, да?", – говорит голос за кадром.

Видео, как участники Pussy Riot выбежали на поле во время финала Чемпионата мира

Pussy Riot в своем Facebook сообщили, что этой акцией они требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Акцию они провели в годовщину смерти поэта Дмитрия Пригова, который создал в русской культуре образ милиционера, носителя небесной государственности.

 

Теги: Новости политики Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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